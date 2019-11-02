Появилось видео убийства главы центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии

Громкое убийство произошло сегодня, 2 ноября, около 18:00, на улице Академика Анохина в Москве. Неизвестные застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Сообщается, что вместе с ним погиб еще один человек. По предварительной версии, это был его брат - Ахмед Эльджеркиев. В Ингушетии он известен как успешный врач нейрохирург.

Родственники парковали машину во дворе одного из многоэтажек. В этот момент к ним подошёл мужчина в красной куртке и несколько раз выстрелил в них. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

Известно, что Ибрагим Эльджаркиев находился в столице по личным делам в свободное от службы время. Этой зимой на погибшего уже было совершено покушение.

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии.

Так, в январе 2019 года, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию, его иномарку обстреляли из автоматов. Сам Ибрагим тогда не пострадал, однако, ранения получили полицейские, которые находились с ним в одной машине.

Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».