Кровавая победа криминала: за что застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии

Громкое убийство произошло около 18:00 на улице Академика Анохина в Москве. Неизвестный застрелил главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Вместе с ним погиб его брат - Ахмед Эльджеркиев. В Ингушетии он известен как успешный врач-нейрохирург.

Родственники парковали машину во дворе одного из многоэтажек. В этот момент к ним подошел мужчина в красной куртке и около 10 раз выстрелил в них. По версии правоохранителей, киллер применил пистолет «Глок» австрийского производства. А после - скрылся на автомобиле марки BMW вместе с сообщниками, который они бросили возле метро. Сейчас правоохранители изучают иномарку.

Жертвы киллеров скончались на месте происшествия. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии.

Этой зимой на начальника центра "Э" уже было совершено покушение, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. Его иномарку обстреляли из автоматов.

Сам Ибрагим тогда не пострадал, однако ранения, в том числе одно смертельное, получили полицейские, которые находились с ним в одной машине. После этого возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь представителя власти", но до сих пор нет результатов его расследования.

Известно, что на этот раз Ибрагим Эльджаркиев находился в столице по личным делам в свободное от службы время. Основная версия убийства - профессиональная деятельность. По данным нескольких СМИ и telegram-каналов, у погибшего был конфликт с одной из радикальных групп, действующих в республике. Убийство Ибрагима также может быть связано с гибелью правнука одного известного ингушского религиозного деятеля. Родственники молодого человека винили в его смерти именно Эльджаркиева.

О самом Ибрагиме известно, что он начал исполнять обязанности начальника ингушского ЦПЭ в декабре 2016 года после того, как его предшественник был осужден за пытки задержанных.