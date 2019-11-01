2019-11-01T19:38:54+03:00
Звезды

Просадил в покер: вдова Кобзона требует вернуть $25 млн, отданные бизнесмену-картёжнику

Ставропольский делец Вагиф Пейсахов отбывает уголовный срок в далёкой чувашской колонии
Евгений ФАДЕЕВ
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Вагиф ПейсаховВагиф ПейсаховФото: СОЦСЕТИ
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Вдова Иосифа Кобзона Нинель требует признать бизнесмена Вагифа Пейсахова банкротом — такое заявление зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. Женщина хочет начать судебный процесс, чтобы вернуть назад 25 миллионов долларов, проигранные тем самым дельцом в покер. Удивительно, но деньги на игры ставропольский бизнесмен занимал не у кого-то, а у Иосифа Давыдовича Кобзона.

История давняя — легендарный певец познакомился с Пейсаховым в лихие 90-е, когда тот устраивал концерты звёзд в Ставрополе. Чуть позже обзавёлся бизнесом. Ещё чуть позже — стал влиятельным предпринимателем, у которого не стеснялись отовариваться не только зажиточные ставропольцы, но и москвичи. Но, вот беда, страшно любил карты.

Собственно, Пейсахов и на суде не отрицал, что множество раз занимал у Кобзона кругленькие суммы. Но всегда возвращал, и безо всяких расписок. И Иосиф Давыдович поступал, как настоящий друг, верил на слово. Пока Пейсахов сильно не просрочил долг. Сначала певец потребовал от дельца подписать два договора на займ $10-ти и $15-ти миллионов. А когда стало окончательно понятно, что денег он не увидит — обратился в полицию.

Вагиф клялся, что деньги вернёт. Но вот следователи считали иначе — по их заключению бизнесмен возвращать средства якобы и не собирался. Впрочем, бумажки всё равно подписал. В 2016-м году Пейсахова посадили на шесть лет и обязали вернуть всё до копейки. Ещё тогда его адвокаты говорили, что «в колонии миллионов не заработаешь, выпустить должника нужно».

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80-ти лет. Возвращением миллионов занялась супруга. Но, ожидаемо, денежек на счетах сидельца не добавилось. Поэтому, для начала, она потребовала признать Пейсахова банкротом. Исковое заявление уже зарегистрировано и скоро пойдёт в дело. В итоге, вероятнее всего, в счёт оплаты долга может пойти вся собственность дельца. Если суд, конечно, окажется на стороне вдовы великого баритона.

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Эта строчка в материалах уголовного дела, с которым сейчас закончил разбираться Одинцовский городской суд, заунывно повторяется семь раз. Меняются только даты и цифры перед шестью нулями. Итого, подсчитали следователи, с января по ноябрь 2013-го подсудимый Вагиф Пейсахов получил от кредитора 25 миллионов американских рублей. По тому курсу - 807 миллионов рублей русских (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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