2019-11-06T11:35:04+03:00
Происшествия

В торговом центре Ставрополя эвакуировали посетителей

В тушении пожара было задействовано 10 машин и 32 человека
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В торговом центре «Космос» в Ставрополе прошла эвакуация.

Руководитель ТЦ нажал на кнопку пожарной сигнализации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководитель ТЦ нажал на кнопку пожарной сигнализацииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И началась эвакуация посетителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И началась эвакуация посетителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Люди покидали здание без спешки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Люди покидали здание без спешкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На парковку комплекса стали прибывать пожарные машины, количество которых достигло 10.

Скоро стали прибывать пожарные Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Скоро стали прибывать пожарныеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всех посетителей и работников в срочном порядке вывели из здания.

Они отмечали количество эвакуированных людей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Они отмечали количество эвакуированных людейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В тушении было задействовано 32 человека.

По легенде, дым пошел в помещения из подземной парковки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По легенде, дым пошел в помещения из подземной парковкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спасатели несколько раз перепроверили все ли люди успели уйти Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спасатели несколько раз перепроверили все ли люди успели уйтиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Помощь пришла к тем, кто не успел покинуть здание Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Помощь пришла к тем, кто не успел покинуть зданиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хотя все продавцы заперли помещения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хотя все продавцы заперли помещенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согласно легенде, произошло задымление в подземной парковке и дым проник в помещения «Космоса». Руководство запустило пожарную сигнализацию, после чего люди стали выходить из помещений, обслуживающий персонал предварительно закрывал свои торговые точки.Эвакуация — всего лишь плановая тренировка для проверки работы пожарных систем в самих торговых центрах и скорости отработки происшествия спасателями.

Спасатели приступили к тушению Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спасатели приступили к тушениюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обследовали "Космос" изнутри Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обследовали "Космос" изнутриФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дым из парковки быстро проник в зздание Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дым из парковки быстро проник в ззданиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На человеке специальная экипировка, позволяющая дышать при задымлении Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На человеке специальная экипировка, позволяющая дышать при задымленииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Были использованы носилки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Были использованы носилкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Человека несут передать медикам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Человека несут передать медикамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ликвидации пожара спасатели применяли новейшую технику, в том числе дымосос — это машина, которая позволяет сэкономить время, выводя едкие клубы наружу, тем самым улучшая видимость.

Это и есть дымосос Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это и есть дымососФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В целом, констатировал начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Игорь Кристалинский , эвакуация прошла без нареканий, все было сработано четко и без ошибок.

Пожарные сработали четко Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожарные сработали четкоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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