«Дело не в деньгах»: почему адвокат, представлявший Кадырова будет защищать рядового, расстрелявшего сослуживцев

Адвокат Саид-Магомед Чапанов, который в 2015 году представлял интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, собирается представлять интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье.

Трагедия, потрясшая всю страну, произошла 25 октября. Молодого человека обвиняют в убийстве двух офицеров и шестерых солдат. Но его родители уверены, что все дело в неуставных отношениях и систематических издевательствах, которым их сын подвергался в воинской части. По их версии, Рамиль совершил преступление в состоянии аффекта.

Тут-то в этом деле и появился Саид-Магомед Чапанов. По словам адвоката, родители парня сами «вышли» на него. Послушав их историю, он проникся. И взялся их защищать, наплевав на большие гонорары.

- Ни о каких больших гонорарах речи не идет. Это обычная крестьянская семья, родители живут в деревне, получают только пенсии, - сразу пояснил адвокат. Господин Чапанов рассказал «КП» - Северный Кавказ, что уже поговорил с отцом Рамилия и готовится вылететь в Читу, чтобы на месте разобраться в причине трагедии со дня на день.

- Я хочу помочь, не умаляя достоинства родственников погибших. Это большая трагедия для всей России! И предстоит разобраться, в чем ее причина. Почему здоровый человек берет автомат и начинает стрелять? Ведь это не просто так. Надо разобраться в сути. Что произошло с этим мальчиком.

А с мальчиком, по словам отца, Салима Шамсутдинова, в последнее время и впрямь творилось что-то неладное, но он только отмахивался от родительских вопросов: «все наладится», «все нормально». А потом вдруг применил оружие против восьмерых человек.

Адвокат видит другую квалификацию действий рядового, нежели ее озвучило обвинение. Он собирается смягчить приговор доказательством состояния аффекта.

- Моя позиция как адвоката — полное сотрудничество со следствием, признание вины. Я вижу немного другую квалификацию действий рядового. Но то, что человек будет осужден - это бесспорно, - заявил Чапанов. Рамилю Шамсутдинову предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, которая и прольет свет на обстоятельства произошедшего.

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