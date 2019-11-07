2019-11-07T16:14:53+03:00
Дом. Семья

«Выбивали шваброй»: два дня пес не отходил от мертвого хозяина и чуть не погиб на улице, ожидая его возвращение

Трогательный случай произошел на Ставрополье
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Собаке ищут домСобаке ищут дом
Изменить размер текста:

Историю с «Хатико» притягивают в пример часто, что называется, «за уши». Но мы проведем параллель. Потому что в Ставропольском крае произошел очень похожий случай. Почти с тем же финалом, какой показал в одноименном кино Лассе Халльстрём.

Хозяин также умер. Внезапно. Правда, у себя в квартире, где жил только он и его четвероногий приятель. Имя собаки никто не знает. Соседи только жалуются, что два дня «паразитина лаяла без продыху», вот и пришлось сломать дверной замок, чтобы зайти.

- Тело лежало на полу. Не знаем никого из родственников. Квартиру опечатали. Охрипшую шавку тогда еле из-под дивана шваброй выбили. В подъезде сидел. Хорошо, что Петрович под зад ему дал, - так рассказывают о случившемся жильцы дома.

В таком состоянии кобелька забрали на время домой Фото: СОЦСЕТИ

В таком состоянии кобелька забрали на время домойФото: СОЦСЕТИ

Хозяин оставил друга в самое неподходящее время. Тогда пошел первый ноябрьский снег. Ночью ударил мороз. Голодный, замерзший, никому не нужный он не пошел скитаться по помойкам, чтобы перекусить. Нет. Он сидел под скамейкой у подъезда. Преданно, без отлучек. Верил, видимо, что хозяин вернется, а значит, точно расстроится, если его не встретить. Уже скоро там под скамейкой лежал белый бугор, а не собака.

- Чрез несколько дней пса забрала к себе на время добрая девушка, - рассказывает волонтер Виктория Федорова, занимающаяся помощью бездомным животным в Ставропольском крае. - Очень прошу, давайте все вместе поможем найти ему дом? Мальчик в стрессе. Истощен. Ему нужна ласка и любовь.

Оставляем здесь сотовый Виктории: 89283186805. Вдруг, вы захотите забрать паренька себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Заслуженный артист России Серго Самхарадзе: Животные попадают к нам после таких передряг, что цирк для них – это реальное спасение
Дрессировщик после выступления в Донецке рассказал «Комсомолке» о судьбах медведиц, которых он спас и из которых сделал настоящих звезд
Новости 24
Магазин только для честных людей открыли в Махачкале - видео
Знаменитый тополь Невинномысска признали опасным
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Из-за небывалой жары на Ставрополье зацвели деревья
«Похитили, оставив записку»: Воры вернули украденный у детского дома-интерната автомобиль в Ингушетии
«Чудом выжил»: стрельбу из одноразового ружья сняли на видео
Грозный признан самым дружелюбным городом России
Портрет безработного ставропольца описали в Севкавстате
Потеют ладони: в Кисловодске отважная красотка исполняет трюк на краю пропасти
Народную медицину легализируют в Чечне
В администрации Каспийска идут обыски
"Гуляем по трассе": город без парка, стадиона и детских площадок нашли в Кабардино-Балкарии
В следкоме Ставрополья подвели итоги конкурса детского рисунка к Международному дню борьбы с коррупцией
«Головокружительно высоко»: танцор на пилоне из Ставрополя оставил свое имя в Книге рекордов России
Полицейский сбил пенсионерку в Дагестане
Задержанный по подозрению в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии отпущен
«Убивая, сажая, пугая»: Кадыров призвал остановить сплетников в интернете
«"Отмывал" песок»: глава района Дагестана попал под уголовное дело
С кладбищ Ессентуков вывезли 50 кубометров мусора
Волков, лисиц, шакалов на Ставрополье вакцинируют от бешенства
Кадыров – один из лидеров рейтинга влияния губернаторов России в октябре 2019 года
Главу Ставрополя вызвали в Кремль
В Ставрополе впервые сыграют свадьбы в новогоднюю ночь
Абоненты «Газпром межрегионгаз Владикавказ» оценили удобство онлайн-сервисов
В историческом парке «Россия - моя история» обсудят реализацию майских указов президента