«Выбивали шваброй»: два дня пес не отходил от мертвого хозяина и чуть не погиб на улице, ожидая его возвращение

Историю с «Хатико» притягивают в пример часто, что называется, «за уши». Но мы проведем параллель. Потому что в Ставропольском крае произошел очень похожий случай. Почти с тем же финалом, какой показал в одноименном кино Лассе Халльстрём.

Хозяин также умер. Внезапно. Правда, у себя в квартире, где жил только он и его четвероногий приятель. Имя собаки никто не знает. Соседи только жалуются, что два дня «паразитина лаяла без продыху», вот и пришлось сломать дверной замок, чтобы зайти.

- Тело лежало на полу. Не знаем никого из родственников. Квартиру опечатали. Охрипшую шавку тогда еле из-под дивана шваброй выбили. В подъезде сидел. Хорошо, что Петрович под зад ему дал, - так рассказывают о случившемся жильцы дома.

В таком состоянии кобелька забрали на время домойФото: СОЦСЕТИ

Хозяин оставил друга в самое неподходящее время. Тогда пошел первый ноябрьский снег. Ночью ударил мороз. Голодный, замерзший, никому не нужный он не пошел скитаться по помойкам, чтобы перекусить. Нет. Он сидел под скамейкой у подъезда. Преданно, без отлучек. Верил, видимо, что хозяин вернется, а значит, точно расстроится, если его не встретить. Уже скоро там под скамейкой лежал белый бугор, а не собака.

- Чрез несколько дней пса забрала к себе на время добрая девушка, - рассказывает волонтер Виктория Федорова, занимающаяся помощью бездомным животным в Ставропольском крае. - Очень прошу, давайте все вместе поможем найти ему дом? Мальчик в стрессе. Истощен. Ему нужна ласка и любовь.

Оставляем здесь сотовый Виктории: 89283186805. Вдруг, вы захотите забрать паренька себе.