Гонку со стрельбой снял — скрыть номер машины забыл: мажор из Ингушетии «спалился» в соцсетях и нажил проблем
- Номера надо было спрятать, суета будет у водителя, - смеются над мажором из Ингушетии в популярном у лихачей паблике Instagram. - Спалился!
Любитель резвой езды без правил сам попросил администраторов скандальной странички выложить ролик с его участием. Подписал, что из Ингушетии. На видео водитель крутит «дрифт» посреди оживленной трассы, стреляет в воздух прям из-за руля. В стоп-кадре четко просматривается номер белого Mercedes.
Мажор устроил стрельбу посреди трассы.
«КП-Северный Кавказ» отослала запись в МВД республики. Нам пообещали разобраться с нарушителем.
- Глупые понты, - комментируют тем временем видео пользователи Instagram.
За допущенные многочисленные нарушения ПДД и стрельбу на лихача могут завести уголовное дело. Повезет, если он отделается административным штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU