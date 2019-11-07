Гонку со стрельбой снял — скрыть номер машины забыл: мажор из Ингушетии «спалился» в соцсетях и нажил проблем

- Номера надо было спрятать, суета будет у водителя, - смеются над мажором из Ингушетии в популярном у лихачей паблике Instagram. - Спалился!

Любитель резвой езды без правил сам попросил администраторов скандальной странички выложить ролик с его участием. Подписал, что из Ингушетии. На видео водитель крутит «дрифт» посреди оживленной трассы, стреляет в воздух прям из-за руля. В стоп-кадре четко просматривается номер белого Mercedes.

Мажор устроил стрельбу посреди трассы.

«КП-Северный Кавказ» отослала запись в МВД республики. Нам пообещали разобраться с нарушителем.

- Глупые понты, - комментируют тем временем видео пользователи Instagram.

За допущенные многочисленные нарушения ПДД и стрельбу на лихача могут завести уголовное дело. Повезет, если он отделается административным штрафом.