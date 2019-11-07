2019-11-07T17:53:30+03:00
Происшествия

Гонку со стрельбой снял — скрыть номер машины забыл: мажор из Ингушетии «спалился» в соцсетях и нажил проблем

Лихачу повезет, если отделается только административным штрафом [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: стоп-кадр видео из соцсетиФото: стоп-кадр видео из соцсети
Изменить размер текста:

- Номера надо было спрятать, суета будет у водителя, - смеются над мажором из Ингушетии в популярном у лихачей паблике Instagram. - Спалился!

Любитель резвой езды без правил сам попросил администраторов скандальной странички выложить ролик с его участием. Подписал, что из Ингушетии. На видео водитель крутит «дрифт» посреди оживленной трассы, стреляет в воздух прям из-за руля. В стоп-кадре четко просматривается номер белого Mercedes.

Мажор устроил стрельбу посреди трассы.

«КП-Северный Кавказ» отослала запись в МВД республики. Нам пообещали разобраться с нарушителем.

- Глупые понты, - комментируют тем временем видео пользователи Instagram.

За допущенные многочисленные нарушения ПДД и стрельбу на лихача могут завести уголовное дело. Повезет, если он отделается административным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мужчину со 170 млн материнского капитала поймали спустя семь лет в Северной Осетии
Застройщика в Дагестане поймали на крупном мошенничестве
На Ставрополье двух депутатов лишили мандата
«Документов нет, есть тату»: разыскиваются родственники сбитого мужчины, чья жизнь на волоске
Кто сможет поверить незнакомцу: в Дагестане сняли на видео самый добрый магазин
Знаменитый тополь Невинномысска признали опасным
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Из-за небывалой жары на Ставрополье зацвели деревья
«Похитили, оставив записку»: Воры вернули украденный у детского дома-интерната автомобиль в Ингушетии
«Чудом выжил»: стрельбу из одноразового ружья сняли на видео
Грозный признан самым дружелюбным городом России
Портрет безработного ставропольца описали в Севкавстате
Потеют ладони: в Кисловодске отважная красотка исполняет трюк на краю пропасти
Народную медицину легализируют в Чечне
В администрации Каспийска идут обыски
"Гуляем по трассе": город без парка, стадиона и детских площадок нашли в Кабардино-Балкарии
В следкоме Ставрополья подвели итоги конкурса детского рисунка к Международному дню борьбы с коррупцией
«Головокружительно высоко»: танцор на пилоне из Ставрополя оставил свое имя в Книге рекордов России
Полицейский сбил пенсионерку в Дагестане
Задержанный по подозрению в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии отпущен
«Убивая, сажая, пугая»: Кадыров призвал остановить сплетников в интернете
«"Отмывал" песок»: глава района Дагестана попал под уголовное дело
С кладбищ Ессентуков вывезли 50 кубометров мусора
Волков, лисиц, шакалов на Ставрополье вакцинируют от бешенства
Кадыров – один из лидеров рейтинга влияния губернаторов России в октябре 2019 года
Главу Ставрополя вызвали в Кремль
В Ставрополе впервые сыграют свадьбы в новогоднюю ночь
Абоненты «Газпром межрегионгаз Владикавказ» оценили удобство онлайн-сервисов
В историческом парке «Россия - моя история» обсудят реализацию майских указов президента