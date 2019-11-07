2019-11-07T16:17:04+03:00
Происшествия

«Что-то голова кружится, переволновался»: видео задержания министра строительства Ставрополья

Когарлыцкого в наручниках ведут в полицейскую машину [видео]
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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Следователи опубликовали видео задержания министра строительства Ставрополья Алексея Когарлыцкого. Обошлось без привычных завалов на пол и сопротивлений. Вся процедура проходила спокойно, чиновник называл свою должность, смиренно ожидая заполнения всех необходимых бумаг.

- Что-то голова кружится, переволновался, - замечает министр, после едва слышного вопроса правоохранителей, видимо, о самочувствии задержанного.

Затем на Когарлыцкого надевают наручники и ведут в полицейскую машину. При себе у задержанного только сумка с личными вещами.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов на строительство трех ФОКов в крае. Следствие полагает, что он подписал справки о выполненных работах, хотя фактически подрядчик своих обязательств не выполнил, а стоимость материалов была неоправданно завышена. В итоге государство потратило 14 лишних миллионов рублей.

Мера пресечения министру еще не избрана, следователи настаивают на заключении под стражу.

Задержание министра строительства Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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