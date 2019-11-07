«Что-то голова кружится, переволновался»: видео задержания министра строительства Ставрополья

Следователи опубликовали видео задержания министра строительства Ставрополья Алексея Когарлыцкого. Обошлось без привычных завалов на пол и сопротивлений. Вся процедура проходила спокойно, чиновник называл свою должность, смиренно ожидая заполнения всех необходимых бумаг.

- Что-то голова кружится, переволновался, - замечает министр, после едва слышного вопроса правоохранителей, видимо, о самочувствии задержанного.

Затем на Когарлыцкого надевают наручники и ведут в полицейскую машину. При себе у задержанного только сумка с личными вещами.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов на строительство трех ФОКов в крае. Следствие полагает, что он подписал справки о выполненных работах, хотя фактически подрядчик своих обязательств не выполнил, а стоимость материалов была неоправданно завышена. В итоге государство потратило 14 лишних миллионов рублей.

Мера пресечения министру еще не избрана, следователи настаивают на заключении под стражу.