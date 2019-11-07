«Пастбище изнурительного рабства»: Молодой инвалид из Подмосковья чудом спасся от рабства в Дагестане

История несостоявшегося пастуха отдаленного дагестанского селения началась на вокзальной площади в Москве. Там безработному парню-инвалиду Константину предложили уехать за 2000 км на заработки.

Чистый воздух, теплая ночлежка и возможность иметь деньги для проживания – манили молодого человека. Он тут же собрал небольшой чемодан и уехал в Махачкалу. Там на автовокзале его должен был встретить хозяин пастбища. Но работодатель по неизвестной причине не пришел.

Голодный, не знающий как быть и куда идти, мужчина скитался по улицам дагестанской столицы. У Кости большие проблемы с речью. Сложно понять, что он пытается рассказать напуганным взглядом.

Когда парня остановили полицейские, выяснилось, что у несчастного нет даже паспорта. Услышав похожую на сотни других, историю несостоявшегося пастуха, правоохранители вызвали сотрудников волонтерской организации, которая борется с современным рабством.

По словам координатора «Альтернативы» по Дагестану, парень-инвалид из Подмосковья мог бы попасть в рабство и никто бы не знал о его существовании в республике. Или же просто бедолага пополнил бы ряды махачкалинских бомжей.

Волонтеры дагестанской «Альтернативы» помогли купить несчастному билеты и отправить в Москву. А уже оттуда спасенный от рабства молодой инвалид, доехал до своего подмосковского села.