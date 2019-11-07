2019-11-07T19:01:26+03:00
Общество

"Самый скромный" мажор из Дагестана разогнался до скорости «Boeing 747» в Москве

Пользователи сети негодуют: один из-за скорости парня, другие - из-за возможного обмана [видео, фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Водитель остановил автомобиль слишком быстроВодитель остановил автомобиль слишком быстроФото: Аца КОШТЭ
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В социальных сетях обсуждают выходку очередного дагестанского мажора. В понедельник вечером молодые люди разогнались на одной из платных московских трасс до скорости, которую развивает "Boeing" на взлетной площадке, и сняли все это на мобильный телефон. Ролик попал в популярное сообщество, где публикуют проделки московской золотой молодежи на дорогих машинах.

На кадрах видно, как водитель Lamborghini на шестой, а затем на седьмой скорости достигает отметки на спидометре в 297 километров в час. Мешает разогнать элитный автомобиль до 300 километров в час только преграда впереди - какие-то бюджетные машины столпились около въезда на платную трассу, чтобы поехать на свою подмосковную дачу полоть грядки. Мажору из Дагестана пришлось тоже сбавить обороты, чтобы не разбить автомобиль.

"Быстрее Боинга": дагестанец разогнался до 297 км/ч.

Правда, многих пользователей смутило, как быстро остановился гонщик. Комментаторам показалось странным, что Lamborghini при 297 километрах в час сбавил скорость за пару секунд. Оператор в этот момент не снимает спидометр.

- У него колодки не сгорели там? Нормально он так остановился с 300 до 30, - подмечает недовольный пользователь.

Некоторые считают, что обман можно было увидеть еще до торможения. Так, скорость на приборах далеко не совпадает с той, которая должна быть за окном.

Отметим, что эта же Lamborghini не так давно попала на очередное видео. Элитный автомобиль сопровождал кортеж из отечественных машин, впереди которого был черный внедорожник BMW. Ситуация походила на свадьбу трансформеров.

Свадьба машин Фото: СОЦСЕТИ

Свадьба машинФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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