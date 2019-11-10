2019-11-10T12:31:37+03:00
Общество

«Опозорила свой народ!»: ингушскую звезду «Голоса» Рагду Ханиеву затравили после эфира

Земляки кричат о том, что Рагде Ханиевой следует перестать называть себя ингушкой
Полина ШАПОШНИКОВА
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Рагда Ханиева на слепых прослушиваниях шоу «Голос». Фото: кадр видео «Первого Канала»Рагда Ханиева на слепых прослушиваниях шоу «Голос». Фото: кадр видео «Первого Канала»
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Участница шоу «Голос» на "Первом Канале" подверглась шквалу критики после своего выступления. 18-летняя Рагда Ханиева из Ингушетии развернула к себе три кресла из четырех на "слепых прослушиваниях" композицией певицы Sia — Bird Set Free. Зал пришел в восторг, немало комплиментов высказали участнице Константин Меладзе, Полина Гагарина и Сергей Шнуров, сидящие в жюри.

Известная зрителям по проекту «Голос.Дети» ингушская звездочка решилась пойти в команду к Сергею Шнурову. Полина Гагарина, сокрушаясь выбору Рагды, предрекла, что Сергей Шнуров научит девушку только «плохим словам», ведь петь он не умеет. От переполняющих эмоций певица, как и все другие участники шоу, бросилась в объятия к членам жюри. Это и стало ее фатальной ошибкой.

Рагда Ханиева. Голос, сезон 8. Слепые прослушивания Bird Set Free.Ингушская певица, дошедшая до финала Голос.Дети, пришла на проект, чтобы попробовать себя в гораздо более трудном соперничестве

После триумфа неожиданно в соцсетях жители Ингушетии обрушились на землячку с упреками.

- Опозорила свой народ своими обнимашками с животными.

- Не говори хоть, что ты ингушка, позорница!

- Женщине нельзя прикасаться к мужчинам. Просто большинству ингушей, которые росли не в Ингушетии, кажется нормальным такое поведение. Они не понимают, что нельзя девушке даже петь прилюдно.

-Отец её, брат – позор вам!

Однако 18-летняя Рагда никак не отреагировала на такую волну негатива. Девочке из Ингушетии придется еще не раз столкнуться с подобным, ведь после окончания школы Ханиева переехала в Москву и решила стать журналисткой. Сейчас Рагда учится в МГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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