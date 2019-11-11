2019-11-11T15:28:07+03:00
Происшествия

«Мечтал купить машину»: пилорама отрубила ноги 22-летнему новичку, когда мастер говорил по сотовому

Мухаммад из Дагестана, но лежит в больнице за 2,5 тысячи километров от дома [фото, аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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На фото юноша с родными сестрами.На фото юноша с родными сестрами.Фото: Евгения СОКОРЕВА
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В сентябре Мухаммад Каримулаев покинул родное в Дагестане село Сивух ради заработков в Великом Новгороде. По совету устроился помощником к приятелю на деревообрабатывающее предприятие, где за нехитрое ремесло обещали прилично платить.

В свои 22 года, без образования и опыта, юноша посчитал предложение редкой удачей. О риске, как часто бывает, думал, но в последнюю очередь. Рядом же все контролировал мастер, а значит беспокоиться не о чем? И, правда, все шло хорошо, пока в 10 часов вечера 18 октября мастер не оставил новичка наедине с пилорамой, чтобы ответить на телефонный звонок...

"Там оставалось допилить совсем немного, решил — сам справлюсь": как пилорама отрубила ноги новичку

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- Там оставалось допилить совсем немного, решил — сам справлюсь, - рассказывает Мухаммад о несчастном случае корреспонденту «КП-Северный Кавказ». - Стоял на бревнах перед станком, чтобы срез ровно шел и бревна не дергались. Потянул на себя. Пошло хорошо, но в один момент я наклонился назад и упал. Лента зацепила ногу. В падении отсекло вторую. Боль я не чувствовал. И в сознании был около часа.

Еще не меньше 2 недель ему придется провести в больнице Великого Новгорода. На фото слева младшая сестра. Фото: Евгения СОКОРЕВА

Еще не меньше 2 недель ему придется провести в больнице Великого Новгорода. На фото слева младшая сестра.Фото: Евгения СОКОРЕВА

Скорую вызвали товарищи. Врачи приехали уже через 5 минут. Мухаммад лежал с отрубленными ногами — по щиколотку и ниже колена. Его срочно госпитализировали в Новгородскую областную клиническую больницу, где оказали всю возможную помощь. Парнишка находится под наблюдением докторов за 2,5 тысячи км от дома и сейчас.

- Ухаживать за мной приехал брат. Родители ждут моего возвращения в Дагестане. Их реакция на случившееся была... «Главное — живой» - вот так ответили, - продолжает Каримулаев. - Я мечтал купить машину, телефон хороший...А оно вот как вышло.

Хотя лечение покрывает полис, а начальник обещает выплатить компенсацию за производственную травму, друзья Мухаммада бросили клич о помощи. На хорошие протезы из-за границы, объясняют они, понадобится не меньше миллиона рублей. У многодетной семьи Каримулаева таких денег нет.

Пришли проведать друзья Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пришли проведать друзьяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Обращение о сборе средств по нашей просьбе уже разместили в Instagram знаменитости Дагестана: артисты, писатели. Понемногу собираем. Деньги перечисляют даже из Германии, - говорит близкий друг Муслим.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Реквизиты карты Сбербанк:

4276 4300 1155 5503

На имя Каримулаев Магомед Рамазанович

ИСТОЧНИК KP.RU

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