«Надеюсь, чеченская цыпочка поделит со мной купе»: Блогеру из Англии пришлось извиниться перед девушками Чечни

Череда публичных извинений в республике продолжается. Очередь раскаиваться в своем изречении дошла и до блогера по имени Бенжамин из Англии. Молодой человек путешествует по миру и записывает ролики для своих подписчиков в сети.

Так, недавно Бенжамин решил впечатлиться красотами Чечни. Свое видеопутешествие блогер начал в купе поезда. Так, англичанин, глядя в окно, «размечтался» о встрече с чеченкой.

— Надеюсь, что когда-нибудь ночью, на какой-нибудь остановке, появится чеченская цыпочка и поделит со мной купе. И я смогу включить романтические огни. О, салам алейкум, сестра, хотели бы Вы стакан «Балтика 7» выпить со мной?, — произносит он в своем ролике.

Свое следующее видео Бенжамину пришлось записывать в кабинете. На этот раз он просил прощения за свое высказывание не только у чеченских женщин, но и у других жителей республики.

—Я говорил кое – что, что было некрасиво, честно говоря, про женщин Чечни. Я прошу прощения у чеченцев. И, надеюсь, вы понимаете, что я не намеренно это делал, это было совсем случайно, — оправдывается блогер перед камерой.

Блогер из Англии извинился перед девушками Чечни.

Англичанин объяснил, что очень уважает местных жителей и хочет показать республику в своем блоге только с хорошей стороны. Он также поделился, что находится в Чечне только пару дней, и уже поражен, как хорошо к нему относятся люди.

— Вы сами понимаете, что в Англии и Чеченской Республике совсем разные традиции. Еще раз прошу прощения, и уверяю, что следующий мой ролик про путешествие по Чечне вам понравится, — подытожил английский блогер.