Ингушетия делает ставку на обновление кадров

Сертификаты финалистам кадрового конкурса «Ингушетия. Курс на обновление» вручил лично глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Лучшие из лучших

Среди почти четырех тысяч претендентов организаторы отобрали 60 лучших профессионалов, имеющих опыт управления в той или иной сфере. Подобный конкурс прошел в республике впервые.

Как отметил глава Ингушетии, организаторы не ожидали такого количества заявок, тем более что они поступали не только из региона, но даже из-за рубежа. Каждому из участников пришлось выдержать жесткую конкуренцию, проявив лидерские и профессиональные качества. Однако такое количество желающих изменить жизнь в республике к лучшему не может не радовать.

- Вы, все 60 участников, - уже победители конкурса, получите соответствующий сертификат и будете зачислены в кадровый резерв республики, ваши кандидатуры будут рассматриваться при решении кадровых вопросов - мы оставили должности и вице-премьера, и министров, и заместителей министров, и руководителей комитетов, - сказал Махмуд-Али Калиматов, поздравляя финалистов.

Одним из непростых испытаний стало выступление перед руководителем республики. Кадровый конкурс проходил под эгидой РАНХиГС. Как отметил представляющий академию Илья Шебураков, декан факультета оценки и развития управленческих кадров, ни в каком другом регионе глава региона не присутствовал на завершающем этапе конкурса и не выслушивал идеи участников.

По словам вице-премьера республики Михаила Илезова, из предложений по развитию республики в правительстве намерены создать пакет идей, лучшие из которых реализуют.

«Уверен, смогу принести пользу»

Корреспондент газеты «Ингушетия» Рашид Хамхоев попал в число профессионалов, дошедших до финала.

- Принял участие в конкурсе, потому что хотел донести свое видение путей обновления республики, - рассказал он. - Я по образованию филолог, знаю английский, французский, работал в мэрии Магаса руководителем пресс-отдела. А сразу после окончания университета вел уроки английского языка и информатики в школе. И уже тогда у меня возникли мысли по поводу улучшения системы образования в республике. Мое мнение - необходима интеграция в европейское образовательное пространство и IT-сферу. Уверен, что у нашей республики большой потенциал.

Рашид Хамхоев. Фото пресс-службы главы РИ.

Как раз на эту тему Рашид сделал видеопрезентацию для конкурса. А в финале самым сложным для него стало испытание командной работой.

- Непросто договариваться там, где все лидеры, сильные игроки, - признается Хамхоев. - Но после конкурса мы все передружились, и это считаю еще одним положительным итогом для себя. Такой конкурс - правильный вектор развития республики в плане кадровой политики. Думаю, это принесет свои плоды. Если мне предложат работу, я обязательно соглашусь. Уверен, смогу принести пользу.

Курс на обновление

Решение о проведении конкурса Махмуд-Али Калиматов принял еще в августе, будучи врио главы республики. И утвердил порядок его проведения специальным указом. Выступая перед журналистами на брифинге во время запуска кадрового проекта, глава региона назвал главную причину его проведения. С проблемой явного дефицита квалифицированных управленческих кадров в республике он столкнулся уже в самые первые недели пребывания в должности.

- Во многом именно человеческий фактор является причиной недостаточно высоких результатов в социальном и экономическом развитии региона, реализации на территории Ингушетии национальных проектов. Если мы говорим о курсе на обновление, то в первую очередь нужно начинать с обновления кадрового состава руководителей, - отметил он.

Несмотря на избыток кадров в некоторых отраслях, уровень их компетенции зачастую не соответствует современным потребностям. Поэтому целью кадрового конкурса стал поиск самых квалифицированных и мотивированных руководителей, способных эффективно решать задачи развития региона.

- В будущей работе от них требуется руководствоваться законом, должностными обязанностями и переживать душой за участок, за который они отвечают. В республике нужно навести порядок во всех отраслях, надеемся найти тех, кто сможет это сделать, - сказал Калиматов.

В рамках конкурса предполагалось дать дорогу не только профессионалам в почтенном возрасте, но и молодым. Нижний возрастной порог для участников определили с 23 лет. Глава республики сразу настоял на том, чтобы конкурс проходил открыто и прозрачно. Для этого был создан специальный сайт, на котором фиксировался весь ход событий. Контролировал процесс Наблюдательный совет, назначенный Калиматовым. В него вошли уважаемые и независимые эксперты.

Конкурс вызвал интерес

Конкурс продлился полтора месяца. Уже в первые три дня в кадровом проекте зарегистрировалось более двух тысяч человек. Во время заочного этапа нужно было ответить на ряд вопросов большой биографической анкеты, пройти тестирование, а также представить рекомендателей и провести запись видеопрезентации.

Играть в команде, где все лидеры, не просто. Фото пресс-службы главы РИ,

По итогам заочного этапа специальная комиссия отобрала наиболее сильных участников для продолжения борьбы в очном формате. Чтобы от конкурса была польза, всем участникам разошлют отчеты с информацией о достигнутых ими результатах и рекомендациями экспертов.

В рамках очного этапа финалисты прошли тестирование по методологии РАНХиГС и приняли участие в проблемно-аналитической деловой игре, посвященной повышению эффективности государственного управления в регионе. Четырехчасовая игра прошла на территории научной библиотеки Ингушского государственного университета.

Идеи участников оценивали представители Конкурсного комитета и Наблюдательного совета. В результате удалось выявить 20 финалистов, продемонстрировавших наилучшие результаты. Именно они в первую очередь получат возможность продолжить карьеру на ответственных позициях в республиканских органах власти.

ВАЖНО!

Все финалисты вошли в состав управленческого кадрового резерва Республики Ингушетия, они могут рассчитывать на трудоустройство в системе госуправления. Однако, как отметил глава республики, проигравших в конкурсе нет: участники проекта, показавшие отличные результаты на заочном этапе, также будут включены в создаваемую базу перспективных руководителей и специалистов.

КСТАТИ

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