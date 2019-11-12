2019-11-12T13:26:42+03:00
Происшествия

«Достали уже издеваться!»: толпа женщин Дагестана сломала дверь Горгаза из-за холода в домах

Беспорядки на улицах начались из-за отказа объяснить населению, почему в их домах до сих пор нет тепла
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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В полиции Дагестана прокомментировали кадры со штурма здания Горгаза в Хасавюрте. Толпа граждан негодует, стоя на пороге отделения: «Открыли ворота, быстро! Достали уже, издеваться сколько можно? Мы не дадим издеваться над нами!» А позднее женщины пробиваются за ворота, приближаются к своим «врагам», которые успели запереться за металлической дверью. Но местных жительниц не останавливает запертая дверь, они выламывают деревянной лавочкой препятствие.

Как говорит пресс-служба МВД по Дагестану, женщины нарушают закон, но гнев их праведный. "Они вправе получить обе вещи: тепло в свои дома в середине ноября и ответ, на вопрос, почему его нет".

Сошедшие с ума от холода люди в Дагестане устроили бунт.

Как оказалось, газ в дома дали, но давление столь низкое, что помещения просто не прогреваются. Но вместо объяснений, перед людьми закрывают дверь и вызывают полицию, чтоб разогнать толпу.

"Полиция должна обеспечивать общественный порядок и не может не принимать поступивший вызов, но в данной ситуации можно было избежать конфликтной ситуации" - сокрушаются в официальном ведомстве.

Напомним, жители Хасавюрта в чьих домах месяц нет голубого топлива, уже выходили на митинг. И в администрации отвечали, что причина в том, что организации Труба «Горгаза», газ «Даггаза» не могут договориться между собой.

В этот раз дагестанцы перешли к еще более радикальным мерам.

Таранят дверь лавочкой: женщины в Дагестане устроили бунт за газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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