«Достали уже издеваться!»: толпа женщин Дагестана сломала дверь Горгаза из-за холода в домах

В полиции Дагестана прокомментировали кадры со штурма здания Горгаза в Хасавюрте. Толпа граждан негодует, стоя на пороге отделения: «Открыли ворота, быстро! Достали уже, издеваться сколько можно? Мы не дадим издеваться над нами!» А позднее женщины пробиваются за ворота, приближаются к своим «врагам», которые успели запереться за металлической дверью. Но местных жительниц не останавливает запертая дверь, они выламывают деревянной лавочкой препятствие.

Как говорит пресс-служба МВД по Дагестану, женщины нарушают закон, но гнев их праведный. "Они вправе получить обе вещи: тепло в свои дома в середине ноября и ответ, на вопрос, почему его нет".

Сошедшие с ума от холода люди в Дагестане устроили бунт.

Как оказалось, газ в дома дали, но давление столь низкое, что помещения просто не прогреваются. Но вместо объяснений, перед людьми закрывают дверь и вызывают полицию, чтоб разогнать толпу.

"Полиция должна обеспечивать общественный порядок и не может не принимать поступивший вызов, но в данной ситуации можно было избежать конфликтной ситуации" - сокрушаются в официальном ведомстве.

Напомним, жители Хасавюрта в чьих домах месяц нет голубого топлива, уже выходили на митинг. И в администрации отвечали, что причина в том, что организации Труба «Горгаза», газ «Даггаза» не могут договориться между собой.

В этот раз дагестанцы перешли к еще более радикальным мерам.