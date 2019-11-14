Финансовый помощник в один клик

Чем активнее идет цифровизация экономики, тем сильнее потребность в повышении личной финансовой грамотности. Потому что вместе с растущим удобством увеличиваются и риски. Детально разбираться в возможностях цифровых финансовых инструментов и изучать их безопасность становится насущной необходимостью.

В этом контексте программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Ставропольском крае», которое краевое министерство финансов реализует с 2015 года, особенно актуальна и востребована. В рамках программы краевые эксперты проводят лекции, консультации, викторины, квесты и другие образовательные мероприятия для взрослых и юных. Сегодня с их помощью поговорим о преимуществах и особенностях удаленного общения с банками.

Не выходя из дома

Интернет-банкинг - комплекс программ и средств, благодаря которым можно контролировать и использовать личные финансы через интернет. Пользоваться можно с любого устройства: с компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов. Открывая личный банковский кабинет на компьютере или заходя с мобильного приложения на смартфоне, человек мгновенно получает доступ к большому количеству банковских услуг, причем в режиме 24/7. Освоить управление доступно для любого, главное быть внимательным и отдавать отчет в собственных действиях.

Интернет-банкинг позволяет получить быструю информацию о состоянии счета, увидеть задолженность по кредиту и тут же ее погасить, открыть новый кредит, счет или вклад. Кстати, проценты по вкладу в таком случае будут даже выше, чем в офисе банка. Платежи с мобильного становятся еще более оперативными - добавляется возможность использовать QR-код: навел смартфон на квадрат с кодом, напечатанный в квитанции, на экране высветилась вся информация, нажал оплатить - деньги ушли по назначению. На постоянные траты можно настроить автоплатеж или шаблон. Банк онлайн позволяет провести практически любую операцию с финансами не выходя из дома или наоборот, далеко за его пределами, например, за границей.

Финансовый помощник

Учет и контроль за финансами - основа управления личным бюджетом. Как показывает практика, доходы подсчитать нетрудно, а вот понять, куда расходуются деньги, бывает непросто.

Мобильные банковские приложения уже умеют собирать статистику и анализировать расходы, превращаясь по сути в личного финансового помощника. Просматривая отчет за минувший месяц, предоставленный таким приложением, вдруг с удивлением обнаруживаешь, сколько денег за 30 дней ушло на кофе или такси. Раздел «История платежей» поможет проконтролировать, не забыли ли внести квартплату. В таких приложениях есть и опция «копилка», с помощью которой можно ставить финансовые цели и методически добиваться их.

Пользоваться без опаски

Как утверждают специалисты, непрерывная работа по увеличению скорости обработки платежей и повышению уровня безопасности делает систему интернет-банкинга одним из главных направлений в сфере современных банковских услуг.

Каждое финансовое учреждение постоянно совершенствует системы безопасности. Отсюда многоуровневые аутентификации с использованием логина (ID), пароля и PIN-кода, а также временных цифровых паролей, которые присылаются в СМС-сообщениях. Однако и самим пользователям нужно придерживаться определенных правил безопасности.

Главный совет - определите суточный лимит финансовых операций, если ваш банк дает вам такую возможность. Это поможет не лишиться всех денег сразу. Также важно запомнить: если банковская карта или телефон утеряны или украдены, нужно как можно быстрее заблокировать карту или СИМ-карту. Если поступило сообщение от банка, убедитесь, что отправитель - тот, за кого себя выдает.

Внимательно читайте сообщения, проверяйте указанную в них информацию. Помните, что никакой банк не попросит назвать ПИН-код или CVC - три цифры на обороте карты, проверочный код ее подлинности. Используйте только легальные антивирусы. Избегайте входа на свой счет в банке с чужих планшетов и телефонов.

Не храните коды в памяти телефона. Если продаете телефон, предварительно дезактивируйте банковское приложение. Используйте блокировку телефона при помощи рисунка, пароля или биометрических данных. Не используйте мобильное банковское приложение в публичных сетях Wi-Fi.

Подробнее о безопасности использования цифровых финансовых инструментов можно прочитать на сайте vashifinancy.ru и на региональном портале fingram26.ru.