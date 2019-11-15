Правила безопасного шопинга в интернете

На Ставрополье продолжается Неделя финансовой грамотности, насыщенная мероприятиями по важной теме обращения с деньгами. Она рассчитана на любой возраст. Главная тема Недели - цифровизация финансов.

Подробнее о Неделе сбережений в России и на Ставрополье читайте на сайте vashifinancy.ru и на региональном портале fingram26.ru.

Сегодня мы поговорим о том, как безопасно и комфортно совершать покупки в интернете. Нам помогут эксперты программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Ставропольском крае», которое краевое министерство финансов реализует с 2015 года.

Знакомимся с продавцом

Джинсы для сына, кроссовки для папы, фитнес-браслет для мамы, посуда и занавески для всей семьи. И стар, и млад переселились из реальных в онлайн-магазины, тем более что и цены там зачастую более привлекательные. Однако и мошенники не спят, а придумывают все новые и новые способы омрачить покупку. Поэтому первый совет экспертов - изучите информацию о продавце.

1. Почитайте отзывы об интернет-магазине в Сети. Помните, если на сайте продавца только хорошие отзывы - это повод насторожиться.

2. Убедитесь, что имя сайта совпадает с названием магазина. Некоторые мошенники специально создают сайты-копии известных интернет-магазинов, чтобы воровать чужие деньги.

3. Присмотритесь к указанным на сайте ценам. Если они слишком низкие, это должно вызвать подозрения.

4. На сайте интернет-магазина, работающего в соответствии с законом о защите персональных данных, должен быть раздел «Политика конфиденциальности». Изучите его внимательно. Там должно быть описано, как и для чего будут использоваться ваши персональные данные и кому и при каких условиях они могут быть переданы.

5. Солидный магазин подробно декларирует правила возврата покупки, в частности должны быть указаны наименование юридического лица, адрес для претензий, сроки.

6. Обращайте внимание на качество фотографий товара. Если они мелкие, мутные и их невозможно увеличить, это повод обойти такой магазин стороной.

7. Безопасность сайта обычно обозначена в адресной строке знаком «замок» или буквой «s» (сокращение от secure – англ. безопасный) после букв http. Так что адрес должен начинаться с такого буквенного сочетания: https. Это означает, что сайт оснащен специальным шифрующим механизмом и защищает данные пользователей от мошенников.

ВАЖНО: хороший способ узнать интернет-продавца получше и составить о нем собственное мнение - сделать пробную покупку. Прежде чем закупаться на большую сумму, купите какую-то мелочь.

Оплачиваем заказ

Набрали корзину? Проверьте свой заказ! Желательно обнаружить неточность или ошибку до момента оплаты. Помните, порядочный интернет-магазин всегда дает выбрать один из нескольких способов оплаты заказа. Есть несколько безопасных вариантов оплаты заказа в интернет-магазинах. Оплачивайте кредитными карточками - банки организуют для них более высокий уровень защиты, они менее уязвимы перед мошенническими действиями. Покупайте со специальных карт, заведенных для оплаты в интернете: переведите на такую карту необходимую сумму и расплачивайтесь без опасений.

ВАЖНО: не забудьте выйти из системы магазина, банка, платежных систем, вне зависимости от того, совершили вы покупку или нет. Закрытия браузера недостаточно, особенно если вы используете общественный компьютер: так ваши данные могут попасть в чужие руки.

Стоит запомнить!

При регистрации сайты обычно просят указать свой почтовый адрес, рекомендуется использовать одноразовый ящик e-mail, чтобы защититься от нежелательной почты и защитить свои персональные данные. Ведите учет интернет-покупок точно так же, как вы храните чеки из магазинов. Просматривайте ежемесячные выписки со счета.

Помните, незначительные суммы, списанные при обстоятельствах, незнакомых для вас, могут свидетельствовать о нападении хакеров. Обычно мошенники проверяют взломанные счета, покупая недорогие товары.

Как только заметили подозрительную операцию, незамедлительно сообщите в свой банк, чтобы предотвратить мошенничество. Для этого у вас всегда должен быть номер телефон круглосуточной службы поддержки владельцев карт банка. Обновляйте антивирусные базы. Злоумышленники используют вирусы, чтобы добраться до ваших счетов.