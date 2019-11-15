2019-11-15T15:20:44+03:00
Происшествия

На Ставрополье врачи заразили троих детей и двух взрослых ВИЧ

Пострадавших поставили на учет, виновных за халатность уволили [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Буденновске главная медсестра "Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1" и старшая медсестра инфекционного отделения уволены, а заразившиеся там ВИЧ пациенты получили компенсации и право на бесплатную пожизненную терапию.

Как уже писала "КП-Северный Кавказ", в 2018 году стало известно о пяти случаях заражения. Большой резонанс история получила в том числе потому, что трое из пострадавших были дети. И если верить словам жителей Буденновска, младшей девочке было всего 1,5 года.

О ЧП долго судачили на уровне слухов. Все боялись поверить.

Реакция жителей в популярном местном паблике ВК Фото: СОЦСЕТИ

Реакция жителей в популярном местном паблике ВКФото: СОЦСЕТИ

Но потом следственные органы возбудили реальное уголовное дело по статье "Халатность". И стало понятно, что новость - не "фейк". Обвиняемой пошла старшая медсестра инфекционного отделения Юлия, которая, как зафиксировали следователи, не заполняла журнал о проводимых с медсестрами беседах по профилактике инфекционных заболеваний. А еще не следила за соблюдением санитарных требований, из-за чего персонал неоднократно использовал капельницы с катетерами.

Впрочем, ответственность за заражение пациентов понесла и главная медсестра больницы Ольга Труфанова.

- Знаю ее. Но близко не общаемся. Я работала в тот момент акушерской в роддоме, крайне редко пересекались с сотрудниками больницы. После скандала из отделения, где заразили пациентов, многие поувольнялись, - рассказала "КП-Северный Кавказ" исполняющая обязанности главной медсестры Ольга Григорьян.

Результаты проверки Минздрава Ставропольского края обнародовали только через год, в этом октябре. Обследовали всех и всё тотально: с детекторами лжи, очными ставками, исследованием всех пациентов, тестированием медработников - от младшего персонала до начальства.

- Установили ряд нарушений именно в инфекционном отделении при выполнении сотрудниками медицинских манипуляций и соблюдении санитарных требований. Административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица, - сообщала пресс-секретарь минздрава СК Ирина Кучукова.

Источник заражения, по одной информации, нашли. Это был пациент-наркоман. По другой версии, так и неизвестно, кто заразил людей. Эту информацию, а также сведения о величине компенсации и наказании сотрудников не разглашают. Как и в целом итоги судебного разбирательства.

- Есть порядок взаимодействия со СМИ. Комментировать не могу. Я не судебный орган. Есть проверяющие органы, которые дают оценку нашей деятельности, - ответил "КП-Северный Кавказ" главный врач Рустам Есенакаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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