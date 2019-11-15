«Отрезали хвост и уши, били по голове так сильно, что вытек глаз»: на Северном Кавказе живодеры до полусмерти замучили маленькую собаку

Накануне в подворотне Моздока дети нашли избитую до полусмерти маленькую собаку. Пес, казалось, ничего не чувствовал уже и тихо ждал, когда мучения закончатся... Вид животного был настолько пугающим, что взрослые не решались разглядеть, что с ним такое? Но дети бросили клич в местный паблик о бездомных собаках и кошках.

Осторожно, шокирующие кадрыФото: Евгения СОКОРЕВА

- Отрезаны уши и хвостик. Били по голове так сильно, что вытек глаз! Уже не первый такой случай по данному адресу, - написали в группе Instagram и приложили шокирующие кадры. - Как нам сообщили, её уже везут на операцию во Владикавказ.

Замученную живодерами дворняжку уже показали ветеринарам. Врачи были в ужасе. «Такого зверства давно не видели» - так они сказали. Собаке провели сразу несколько операций. Кто с большим наслаждением, оно видно по характеру нанесенных травм, дубасил безобидного беспризорника — не известно. Как говорят зоозащитники Северной Осетии, заявления о жестоком обращении с животными, вроде этого, поступают в полицию с пугающей регулярностью. Но ни одного уголовного дела при этом не завели.