2019-11-15T20:03:16+03:00
Происшествия

«Отрезали хвост и уши, били по голове так сильно, что вытек глаз»: на Северном Кавказе живодеры до полусмерти замучили маленькую собаку

Ветеринары Владикавказа были в ужасе от увиденного [осторожно, шокирующие кадры]
Евгения СОКОРЕВА
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Кто изуродовал собаку - неизвестноКто изуродовал собаку - неизвестноФото: Евгения СОКОРЕВА
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Накануне в подворотне Моздока дети нашли избитую до полусмерти маленькую собаку. Пес, казалось, ничего не чувствовал уже и тихо ждал, когда мучения закончатся... Вид животного был настолько пугающим, что взрослые не решались разглядеть, что с ним такое? Но дети бросили клич в местный паблик о бездомных собаках и кошках.

Осторожно, шокирующие кадры Фото: Евгения СОКОРЕВА

Осторожно, шокирующие кадрыФото: Евгения СОКОРЕВА

- Отрезаны уши и хвостик. Били по голове так сильно, что вытек глаз! Уже не первый такой случай по данному адресу, - написали в группе Instagram и приложили шокирующие кадры. - Как нам сообщили, её уже везут на операцию во Владикавказ.

Замученную живодерами дворняжку уже показали ветеринарам. Врачи были в ужасе. «Такого зверства давно не видели» - так они сказали. Собаке провели сразу несколько операций. Кто с большим наслаждением, оно видно по характеру нанесенных травм, дубасил безобидного беспризорника — не известно. Как говорят зоозащитники Северной Осетии, заявления о жестоком обращении с животными, вроде этого, поступают в полицию с пугающей регулярностью. Но ни одного уголовного дела при этом не завели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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