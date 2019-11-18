«Нашли с выбитыми глазами и рубленой раной на морде»: как собаку спасли от живодера и поселили в приют к кошкам

- Хозяин сказал, что «усыпить хотел, потому что свора задрала», - вспоминают волонтеры. - Ветеринары же увидели рубленные раны, как от лопаты. Как будто его убивали.

«Носика» в первую неделю ноября нашли на улице Ставрополя. В крови и грязи ковылял на трех лапах, шатаясь в темноте. Добрая девушка ехала по делам, когда заметила движение и сама, обессиленная после операции (!), умудрилась затянуть беспризорника в машину. При свете она хорошо разглядела раны бродяги. И ужаснулась: оба глаза были выбиты — один висел на сосуде, на морде обливалась кровью огромная рана.

Вот, что увидели врачи

Ветеринары диагностировали серьёзную травму черепа. Глаза было не спасти — оба пошли под удаление. Рану ушивали с дренажами. Пес стонал. Казалось, он просит, чтобы все уже закончилось...

Но уже скоро его забрали из клиники в приют и поселили на «кошачий этаж». Из-за потери зрения и инвалидности «Носик» совсем не ориентировался в пространстве. Встать не мог, выглядел откровенно плохо.

Наглый кот "объедает" собаку-инвалида в приюте Ставрополя.

- Уже ходит. Не очень уверенно. Немного заваливается набок, но все же передвигается по этажу. Для туалетных дел отходит в дальнюю часть комнаты, стесняется, - рассказывает волонтер Валентина. - Пока снимали его на видео, кот «Полосатик» доел корм в собачьей миске. Ну а что, в большой семье сами знаете как!

Впереди у «Носика» долгое лечение и реабилитация.