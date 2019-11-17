2019-11-17T18:49:38+03:00
Происшествия

Не футбол – бои без правил: в Астрахани матч с клубом из Дагестана закончился мордобоем

В потасовку между игроками врывались болельщики и запасные игроки [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Скрин-фото: видео из соцсетейСкрин-фото: видео из соцсетей
Изменить размер текста:

- Хочется поблагодарить всех, кто нас смотрел и слушал. Махачкалинских болельщиков... – только комментатор 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между астраханским «Волгарём» и махачкалинским «Легионом Динамо» подумал закругляться, как на поле завязалась массовая драка.

Матч шел на стадионе «Центральный» в Астрахани. Никто и подумать не мог, что ничья (1:1) перерастет в бои без правил. И свою лепту внесут даже запасные игроки и болельщики.

После матча клуб Волгарь и Легион Динамо устроили мордобой.

Видим из ролика, как толпа футболистов превращается в сплошной "замес". Некоторые падают с ног. Кто-то вмешивается разнять конфликтующих. Но когда в драке куражатся десятки спортсменов, включая гостей из Дагестана, разве уговоры сработают?

- Лежит на газоне футболист клуба «Волгарь»! Ужас какой-то творится! В мордобой переходит все, - ужасается ведущий. - Такие моменты футбол не красят.

"Беги, брат, беги": драка между игроками клуба "Волгарь" и футболистами из Дагестана.

В итоге «Волгарь» с 47 очками лидирует в турнирной таблице ПФЛ в зоне «Юг» и в следующем туре встретится с клубом «Спартак», также с Северного Кавказа . А «Легион Динамо» с 24 очками и 9-м местом сыграет с «Машуком-КМВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Чеченец пришел на ТВ извиниться за нарушение ПДД
Город для воробьев откроют на Ставрополье
СК Ставрополья просит помощь в поиске родственников солдата
"БДСМ, прям!": Филипп Киркоров взял в шоу танцора на пилоне из Ставрополя
Чеченский министр ответил "шпиону", заснявшему его на видео в Москве
Ночью в Дагестане сгорела школа
"От меня даже мать отказалась": Кирилл "Руки-базуки" сообщил неожиданную новость
В конфликте на дороге в Ставрополе погиб местный житель
Видео: Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщиной
Аварийную школу в Ингушетии закрывают спустя год после сдачи
Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность
Спортивный комплекс ночью горел в Кабардино-Балкарии
В Ставрополе раскрыли уголовное дело закладчика наркотиков
В Дагестане задержали зампрокурора за нетрезвое вождение
Жители Северной Осетии задолжали за свет почти три млрд рублей
В Кабардино-Балкарии за две взрывчатки будут судить местного жителя
Прекращены поиски дагестанца на "Mercedes" с дорогими "iPhone" и пистолетом
СК прокомментировал скандал с заразившимися ВИЧ пациентами на Ставрополье
Как меняются животные, которых забрали домой из приюта: фото до и после
Сбербанк и Ставрополье подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности
Напавшему на детей и учительницу ставропольцу установили срок ареста
На Ставрополье женщина выпила и поехала кататься по трассе без прав
При строительстве военных городков в Чечне украли 35 миллионов рублей