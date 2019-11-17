Не футбол – бои без правил: в Астрахани матч с клубом из Дагестана закончился мордобоем

- Хочется поблагодарить всех, кто нас смотрел и слушал. Махачкалинских болельщиков... – только комментатор 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между астраханским «Волгарём» и махачкалинским «Легионом Динамо» подумал закругляться, как на поле завязалась массовая драка.

Матч шел на стадионе «Центральный» в Астрахани. Никто и подумать не мог, что ничья (1:1) перерастет в бои без правил. И свою лепту внесут даже запасные игроки и болельщики.

После матча клуб Волгарь и Легион Динамо устроили мордобой.

Видим из ролика, как толпа футболистов превращается в сплошной "замес". Некоторые падают с ног. Кто-то вмешивается разнять конфликтующих. Но когда в драке куражатся десятки спортсменов, включая гостей из Дагестана, разве уговоры сработают?

- Лежит на газоне футболист клуба «Волгарь»! Ужас какой-то творится! В мордобой переходит все, - ужасается ведущий. - Такие моменты футбол не красят.

"Беги, брат, беги": драка между игроками клуба "Волгарь" и футболистами из Дагестана.

В итоге «Волгарь» с 47 очками лидирует в турнирной таблице ПФЛ в зоне «Юг» и в следующем туре встретится с клубом «Спартак», также с Северного Кавказа . А «Легион Динамо» с 24 очками и 9-м местом сыграет с «Машуком-КМВ».