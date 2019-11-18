"Будете выгонять людей, буду выгонять вас!": губернатор Ставрополья уволил полпреда за хамство

Сегодня на планерке в правительстве Ставрополья до губернатора Владимира Владимирова дошла скандальная видеозапись с приема граждан. В Лермонтове полпред главы региона Константин Шишманиди позволил себе грубость и хамство в разговоре с жителями, выступающими против строительства нитроцеллюлозного завода в городе.

Не надо было грубить. Губернатор Владимир Владимиров уволил своего полпреда Константина Шишманиди 00:00 00:00

Дело в том, что он не хотел отвечать на вопросы, которые задали жители, сидящие в аудитории и не записанные на прием по графику. С одним из активистов состоялось препирательство, чиновник орал:

- Я принял троих человек. Вы пришли не по записи. Запишитесь ко мне на прием. Я открытый. Если вас не выгнали отсюда сейчас, то вы сидите и молчите, пожалуйста . Так нельзя себя вести! Вы пришли я вас не приглашал. Я не обязан перед вами отчитываться!

Видео с приема опубликовали присутствовавшие там люди. Владимиров на правительственной планерке с сожалением в голосе прокомментировал увиденное:

Владимиров уволил своего полпреда после этого приема граждан.

- Я уверен, что тут все постоянно проводят приемы по личным вопросам. Каждый день кто-то кого-то принимает. Но вот это показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Мы можем быть с чем-то не согласны, мы можем быть своим мнением, но мы с вами все вместе на работе.

На этих словах герой видео встал со своего места, а Владимиров продолжил:

- И это поведение никак не вяжется с тем, что я диктую своей команде на Ставропольском крае.

Затем он обратился лично к Шишманиди:

- Поэтому вам спасибо. Можете выходить с планерки. Вы не будете работать у меня в правительстве.

- Спасибо!- произнес перед уходом прилюдно уволенный полпред.

Остальных губернатор предостерег от повторения ситуации, призвав выслушивать людей.

- Я хочу попросить всех, кто сейчас находится в зале, очень внимательно отнестись к этой ситуации. Если вы с чем-то не согласны, выслушайте людей, но с приема по личным вопросам их выгонять нельзя. Что бы там ни происходило. Грубое отношение — нельзя! Повышение голоса — нельзя! Что бы там не происходило. Будете выгонять людей, буду выгонять вас! Люди к вам пришли не для того, чтобы им указывали на дверь.

Констанин Шишманиди был назначен в прошлом году ответственным за Минераловодский округ, города Лермонтов и Пятигорск. До этого территории курировал Александр Коробейников, погибший в феврале 2018 года.

Ранее Константин Шишманиди управлял тарифной комиссией Ставрополья и ушел с должности после окончания контракта.