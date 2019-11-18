2019-11-18T14:07:32+03:00
Политика

"Будете выгонять людей, буду выгонять вас!": губернатор Ставрополья уволил полпреда за хамство

Владимиров попросил чиновника выйти вон прямо с правительственной планерки после просмотра скандального [видео]
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Константин ШишманидиКонстантин Шишманиди
Изменить размер текста:

Сегодня на планерке в правительстве Ставрополья до губернатора Владимира Владимирова дошла скандальная видеозапись с приема граждан. В Лермонтове полпред главы региона Константин Шишманиди позволил себе грубость и хамство в разговоре с жителями, выступающими против строительства нитроцеллюлозного завода в городе.

Не надо было грубить. Губернатор Владимир Владимиров уволил своего полпреда Константина Шишманиди

00:00
00:00

Дело в том, что он не хотел отвечать на вопросы, которые задали жители, сидящие в аудитории и не записанные на прием по графику. С одним из активистов состоялось препирательство, чиновник орал:

- Я принял троих человек. Вы пришли не по записи. Запишитесь ко мне на прием. Я открытый. Если вас не выгнали отсюда сейчас, то вы сидите и молчите, пожалуйста . Так нельзя себя вести! Вы пришли я вас не приглашал. Я не обязан перед вами отчитываться!

Видео с приема опубликовали присутствовавшие там люди. Владимиров на правительственной планерке с сожалением в голосе прокомментировал увиденное:

Владимиров уволил своего полпреда после этого приема граждан.

- Я уверен, что тут все постоянно проводят приемы по личным вопросам. Каждый день кто-то кого-то принимает. Но вот это показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Мы можем быть с чем-то не согласны, мы можем быть своим мнением, но мы с вами все вместе на работе.

На этих словах герой видео встал со своего места, а Владимиров продолжил:

- И это поведение никак не вяжется с тем, что я диктую своей команде на Ставропольском крае.

Затем он обратился лично к Шишманиди:

- Поэтому вам спасибо. Можете выходить с планерки. Вы не будете работать у меня в правительстве.

- Спасибо!- произнес перед уходом прилюдно уволенный полпред.

Остальных губернатор предостерег от повторения ситуации, призвав выслушивать людей.

- Я хочу попросить всех, кто сейчас находится в зале, очень внимательно отнестись к этой ситуации. Если вы с чем-то не согласны, выслушайте людей, но с приема по личным вопросам их выгонять нельзя. Что бы там ни происходило. Грубое отношение — нельзя! Повышение голоса — нельзя! Что бы там не происходило. Будете выгонять людей, буду выгонять вас! Люди к вам пришли не для того, чтобы им указывали на дверь.

Констанин Шишманиди был назначен в прошлом году ответственным за Минераловодский округ, города Лермонтов и Пятигорск. До этого территории курировал Александр Коробейников, погибший в феврале 2018 года.

Ранее Константин Шишманиди управлял тарифной комиссией Ставрополья и ушел с должности после окончания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ржавое железо нам не надо... Может, теперь в Киеве одумаются, что не туда гребут: адмирал прокомментировал передачу задержанных кораблей Украине
Бывший замглавкома ВМФ РФ Иван Васильев в интервью обозревателю "КП" Александру Гамову поговорил о процессе передачи Украине стоявших под арестом кораблей [аудио]
Новости 24
В Дагестане мужчина погнался за обидчиком, стреляя из ружья в воздух
Стало известно, кто займет кресло министра спорта Ставрополья
В Ставрополе переселяют людей из аварийного жилья
«Щелчок предохранителя заменяет 40 минут беседы»: чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом
На Ставрополье к пьяным водителям придут на дом и работу
За наклейки и игрушечный пистолет: участника кортежа наказали в Пятигорске
Мэрию Махачкалы экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании
Уволенный на Ставрополье полпред прокомментировал свою отставку
Метель и гололед ожидаются на Ставрополье
Ставропольские следователи разберутся с заявлением о вымогательстве взяток по сфабрикованному делу
Три человека пострадали в ДТП в Чечне
«Решить проблему по-братски не получилось»: предприимчивый ингуш «погорел» на взятке полицейскому
"Чеченский халк" похудел и пошел в бойцы ММА
Дагестанка из "ВИА Гры" снялась в откровенной фотосессии с лошадью
На Ставрополье мужчина угнал иномарку местного бизнесмена
Ставрополец застрелил из винтовки кошку, чтобы защитить своих псов
Медаль за спасение детей вручили ставропольской учительнице
На Ставрополье не прекратится сильный ветер
В Махачкале сгорел продуктовый рынок
Юрий Дудь отдал премию героям своего фильма о бесланском теракте
Экс-футболист "Спартака" Денис Глушаков станцевал лезгинку с милой чеченкой
Северная Осетия стала аутсайдером по росту зарплат в России
Жителя Кабардино-Балкарии ограбили в стиле Санта-Клауса
Из-за соломы на Ставрополье серьезно пострадал водитель
В Ставрополе 20-летний студент на велосипеде сбит иномаркой
Водитель получил серьезные травмы в ДТП на подъезде к Ставрополю
Чеченец пришел на ТВ извиниться за нарушение ПДД
Город для воробьев откроют на Ставрополье
СК Ставрополья просит помощь в поиске родственников солдата