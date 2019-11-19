В школах Ставрополья впервые пройдут финансовые бои

Сейчас педагоги проходят специальное обучение, а учащиеся готовятся к предварительному этапу соревнований.

От эксперимента к масштабному турниру

В прошлом и позапрошлом годах в крае уже проводили финансовые бои, но в эксперименте участвовали всего несколько команд школьников, которых готовили на площадке трех Дворцов детского творчества.

- «Финансовые бои» - очень интересный образовательный формат для детей старшего возраста. Такого масштабного турнира еще не было, - рассказала Надежда Герасименко, региональный координатор программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Ставропольском крае». - Эта комплексная интерактивная технология обучения позволяет освоить, систематизировать и закрепить необходимые знания по финансовой грамотности.

Организаторами финансовых боев в крае и наставниками станут обученные учителя. В рамках повышения квалификации 70 педагогов края не только решают тестовые задания и познают новые методики. Своеобразной дипломной работой для них станет организация и проведение школьных этапов чемпионата. Предполагается, что в игре на уровне школ примут участие более 600 учащихся в возрасте от 11 до 17 лет.

Команда победителей сыграет в «Орленке»

Победители школьных турниров, которые пройдут до 8 декабря, сразятся в январе-феврале будущего года на уровне муниципалитетов. Будут играть школьники девяти территорий: Ставрополь, Изобильненский и Шпаковский район посоревнуются между собой, с невинномыссцами будут биться дети из Кочубеевского района и Минераловодского городского округа, еще одна группа участников - школьники из Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска.

- После муниципальных турниров, в марте будущего года, победители выйдут на край и сильнейшей будет названа только одна команда, - уточнила Елена Скорик, региональный координатор чемпионата в Ставропольском крае. - Именно она будет защищать честь края на Всероссийском чемпионате, который пройдет в сентябре будущего года в лагере «Орленок».

Бюджет семьи Ивановых

Финансовые бои состоят из решения вполне конкретных задач. Например, предлагается посчитать совокупный доход семьи Ивановых, если известно, кто сколько получает. Главное, не забыть вычесть налог на доходы физических лиц.

Команда решает предложенную задачу.

- С каждым этапом добавляются новые темы для изучения, повышается сложность. Объем информации очень большой, но дается не сразу, а поэтапно. И затем всю теорию дети проигрывают в рамках чемпионата, - рассказала Елена Скорик.

Во время финансового боя, который состоит из двух поединков, представители команд должны не только публично решить предложенную задачу, но и ответить на вопросы соперников.

Какие ваши аргументы?

Еще больше умения общаться с оппонентами потребуется во время коммуникативных турниров, это еще один формат в рамках чемпионата. Участники должны отстаивать позицию по теме, которая достанется по жребию. Например, придется порассуждать, чем наличные деньги лучше дебетовой карты. Даже если оба школьника уверены, что банковские карты удобнее, одному все же придется найти аргументы за наличку.

Жюри будет оценивать умение выступать перед аудиторией, доносить информацию, грамотно спорить, слушать оппонента и уважать его мнение. Так что во время чемпионата по финансовой грамотности школьники обретут не только новые знания, но и полезные навыки.

Подробнее о программе финансовой грамотности и Всероссийском чемпионате можно прочитать на сайте vashifinancy.ru и на региональном портале fingram26.ru.