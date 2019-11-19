18-летний Асхаб Тамаев — не единственный, кто сыграл на сходстве с супергероем комиксов «Marvel Comic» и прославился за псевдонимом «Халк». В городе Бушер живет 27-летний Саджад Гариби. Весит в 2 раза больше (180 кг), а рост как у фрика из Чечни (1,8 м). Он тоже «Халк». Только иранский. В шапке его профиля в Instagram так и написано: «iranian hulk».

"Иранский халк" с отцомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Когда мне было 20 лет, мое прозвище было танк. До того, как я поступил в университет, я был нервным и злым. У меня были проблемы с жестокими людьми. Если я видел кого-то в беде, я просто должен был помочь им. Но не мог помочь всем. Это то, что заставило меня злиться и нервничать. Теперь я понял, что должен быть сильным и спокойно помогать людям как можно больше, - пишет Саджад у себя в аккаунте.

Рос обычным мальчикомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На странице культуриста 240 публикаций. Все одного типа:

Кадр справа - пример неудачного редактирования. Автор просто "отзеркалил" левую сторону своего тела от шеи до ступни, из-за чего неестественная симметрия бросается в глазаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как исключение — видео. Видимо, чтобы доказать скептикам: грудь, спина, бицепсы — реальные. Не пририсованы в программе «Photoshop».

У Чеченского халка появился соперник в Иране.

- Иран — земля львов. Никогда не угрожайте Ирану, - подписал Гариби один из своих снимков.

Саджад — всемирно известен. О нем пишут в газетах далеко за пределами Ирана. Но «Чеченский халк», если сравнивать число подписчиков в Instagram, намного популярнее: у Асхаба больше 2 млн фанатов, у Саджада нет и 500 тысяч.