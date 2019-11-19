2019-11-19T10:30:44+03:00
Происшествия

Появилось видео массового ДТП с 9 пострадавшими на Ставрополье

На одном участке столкнулись 5 машин разом
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:

Гололед и высокая скорость спровоцировали аварию с 9 пострадавшими неподалеку от села Ивановка Кочубеевского района Ставропольского края. 19 октября около 8 утра на 16 километре автодороги «Подъезд к городу Черкесску» столкнулись «Лада Калина» и «Фольксваген Тигуан», грузовик «МАН» и пассажирская «ГАЗель» с «Фольксваген Поло», а также «ВАЗ-2109» и «Лада Калина». Все с разницей в несколько минут.

В ГУ МЧС по краю сообщается о том, что травмы получили 9 человек, 7 из них ехали в маршрутке из Черкесска в Ставрополь. Детей среди пострадавших нет. Никто не погиб. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Осмотр показал, что на «ГАЗели» износилась резина, это и помешало водителю вовремя затормозить.

Движение на трассе Кочубеевского района частично затруднено, на месте работают наряды ДПС. Предстоит установить точные причины массового ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

Кадры с места столкновения 5 машин на Ставрополье.

9 человек пострадали в массовом ДТП на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Два грузовика столкнулись в Кочубеевском районе
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
На круге в столкновении "КАМАЗа" и легковушки на Ставрополье умер человек
"Нашелся так же, как исчез": Поиски таинственно исчезнувшего альпиниста закончились
Жена помощника имама в Кисловодске торговала экстремистской литературой
Зампрокурора, пойманного на нетрезвом вождении, уволили в Дагестане
«Одна жена может быть и у инвалида»: отец Хабиба Нурмагомедова решил обзавестись второй женой
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Массовое ДТП с 9 пострадавшими произошло на Ставрополье
Ставропольский суд оставил за решеткой двоих фигурантов по делу Арашуковых
Арест бывшего главы дагестанского управления ФОМС продлен на месяц
«Я намерен спасти их от смерти»: Экс-мэр ингушского Магаса спасет 30 медведей в зоопарках Крыма
Видео: на Северном Кавказе голую девушку задержали на улице
Бросили на холоде: собака, попрошайничающая в Ставрополе, вызвала споры в соцсетях
В Дагестане мужчина погнался за обидчиком, стреляя из ружья в воздух
Стало известно, кто займет кресло министра спорта Ставрополья
В Ставрополе переселяют людей из аварийного жилья
«Щелчок предохранителя заменяет 40 минут беседы»: чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом
На Ставрополье к пьяным водителям придут на дом и работу
За наклейки и игрушечный пистолет: участника кортежа наказали в Пятигорске
Мэрию Махачкалы экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании
Уволенный на Ставрополье полпред прокомментировал свою отставку
Метель и гололед ожидаются на Ставрополье