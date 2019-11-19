Появилось видео массового ДТП с 9 пострадавшими на Ставрополье

Гололед и высокая скорость спровоцировали аварию с 9 пострадавшими неподалеку от села Ивановка Кочубеевского района Ставропольского края. 19 октября около 8 утра на 16 километре автодороги «Подъезд к городу Черкесску» столкнулись «Лада Калина» и «Фольксваген Тигуан», грузовик «МАН» и пассажирская «ГАЗель» с «Фольксваген Поло», а также «ВАЗ-2109» и «Лада Калина». Все с разницей в несколько минут.

В ГУ МЧС по краю сообщается о том, что травмы получили 9 человек, 7 из них ехали в маршрутке из Черкесска в Ставрополь. Детей среди пострадавших нет. Никто не погиб. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Осмотр показал, что на «ГАЗели» износилась резина, это и помешало водителю вовремя затормозить.

Движение на трассе Кочубеевского района частично затруднено, на месте работают наряды ДПС. Предстоит установить точные причины массового ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

Кадры с места столкновения 5 машин на Ставрополье.