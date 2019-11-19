Обезьяну-телохранителя вырастил житель Северного Кавказа

Житель Карачаево-Черкесии вырастил себе надежного защитника. На роль телохранителя мужчина взял ручную обезьянку. Та, настолько души не чает в хозяине, что может это доказать делом.

Житель Северного Кавказа вырастил себе обезьяну- телохранителя.

Молодой человек в начале своего видео сразу заявил, что время нынче опасное, а денег на телохранителя у него нет. Поэтому он наглядно продемонстрировал, как собирается спасаться от хулиганов с помощью обученного верного животного.

По легенде, мужчина сидит в парке и на него нападает маньяк. Тут в кадре появляется второй человек, который валит автора ролика на кровать. Начинается потасовка, хозяин обезьяны кричит, взывая о помощи, и тут в дело вступает зверек. Обезьянка небольшого роста с криками бросается на врага. Она дерется и кричит, отчаянно хватая обидчика за ноги, силясь его оттащить. Видно, что для животного происходящее далеко от игры. Но в серьезной драке животное не испытывают. Довольный хозяин берет телохранителя на руки, обнимает и целует:

- Умница!