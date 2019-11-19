2019-11-19T20:05:07+03:00
Происшествия

Экс-чиновник Минкавказа осужден за поставку нелегалов в Россию для рабского труда

Тысячи вьетнамцев шили одежду круглые сутки
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: госдума РФФото: госдума РФ
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Один из фигурантов громкого уголовного дела 2015 года об организации незаконной миграции в столичном районе Измайлово получил приличный срок.

9 лет заключения проведет в колонии бывший заместитель главы Департамента стратегического развития СКФО Ренольд Рубинов. Он стал частью бизнеса вместе с отцом Худодатом Рубиновым и предпринимателем Низами Юсубовым.

Они помогли организовать в спорткомплексе «Измайлово», а также на складах в Гольяново поселения для нелегалов, где последних эксплуатировали на подпольных предприятиях. Иностранцы рабски трудились, производя одежду под известными брендами в круглосуточном режиме. Но скоро об этом стало известно правоохранителям. Следователи пришли с обыском в две столичные квартиры Ренольда Рубинова. На месте был найден паспорт гражданина Израиля.

И вот Измайловский суд вынес приговор в отношении чиновника, который пошел на сотрудничество со следствием, дав признательные показания. Осуждены также отец Ренольда Рубинова Худодат Рубинов и бизнесмен Низами Юсубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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