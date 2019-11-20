"Мне его дед разрешил": Физрук из Дагестана попал в отделение полиции после избиения 7-классника

В Дагестане разразился новый школьный скандал. Учитель физкультуры из Губдена побил ученика "за непослушание". Самое поразительное в этой истории - родители и дедушка разрешали и просили, чтобы их чадо били в воспитательных целях. На кадры избиения отреагировали в МВД по Дагестану.

Кадры избиения ребенка. Видео: пресс-служба МВД по Дагестану.

Инцидент произошел на уроке 7 "В" класса. Мальчик по имени Магомед в очередной раз убежал с урока учителя физкультуры (тоже Магомеда). Причем сделал это очень дерзко:

- Идет урок. Мальчик демонстративно выходит, учитель спрашивает: "Ты куда?" А тот убегает. Учитель не может его догнать: мальчик быстрый, юркий. Издалека он делает гримасы, матерится. В общем, вывел человека из себя, - говорит директор школы Магомедтагир Вагабов корреспонденту "КП-Северный Кавказ".

Как ученика поймали - не известно, но когда школьник оказался в руках учителя физкультуры, он решил "проучить ребенка". Как поясняют представители школы, педагог стал его бить по руке, которой ученик защищал голову. И то, "бить по касательной", слегка.

- Мы же педагоги, а не садисты, не изверги. Человек здесь долго работает, не будет какие-то телесные наказания наносить, - говорит директор школы Магомедтагир Вагабов.

И все бы так и закончилось: мальчика бы пожурили, а ситуация осталась бы внутри класса. Однако происходящее снимал на камеру друг Магомеда, с которым, как признаются учителя, они вместе куролесили.

- Мальчика неоднократно приводили к директору, я лично писала заявление к классному руководителю, чтобы он поговорил с ним, - заявляет на допросе заместитель директора школы по воспитательной части. - Были и звонки, и встречи с родителями. Но... Такой ребенок.

- Да, мальчик плохо ведет себя на уроках, - подхватывает классный руководитель ребенка. - Проводились беседы совместно с сотрудником инспекции по делам несовершеннолетних.

- Да каждый учитель его знает. Знают, что он гиперактивный, - уверяет директор. - Он мог легко открыть окно и вылезть через него, чтобы сбежать с урока.

Допрос. Видео: пресс-служба МВД по Дагестану.

Как пояснил "КП-Северный Кавказ" директор школы, хулиганистого Магомеда давно хотели поставить на учет. Но вот беда: для этого мальчик должен был совершить какое-то административное правонарушение. Тогда бы его, возможно, перевели бы в специальную школу. Но такого не случилось, и родители ребенка пошли с учителями на сделку - педагогам дали возможность воспитать непоседливое дитя по старинке.

- Я лично пошел к Магомеду (прим.ред.: учителю) с просьбой: поругайте, побейте, но только воспитайте его, - сказал дедушка мальчика Макшарип, которого с физруком связывает сороколетняя дружба и совместные занятия борьбой. - И он отчитал его как брат. Ничего такого в видео нет.

Позже эту информацию корреспондентам "КП-Северный Кавказ" подтвердил и директор школы. Родители и дед хотели, чтобы педагоги не дали Магомеду стать хулиганом.

Теперь же все участники конфликта жалеют, что ситуация вылезла наружу. Родители автора ролика и он сам извинились перед учителем. Педагог своей вины не признал и не хочет признавать. Это он сказал на допросе в полиции.

- В настоящий момент по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

В Минобрнауке республики сообщили, что уже изучили инцидент и проводят проверку. Как нам отметили в ведомстве, подобное уже было в Дагестане, и после этого виновного уволили. Однако за учителя стоит весь педагогический состав Губденской школы:

- Весь педколлектив дружно решил, что этого не нужно было делать. Но все учителя, в том числе я, пойдут за него до конца, - заключил беседу директор школы.