2019-11-22T15:14:07+03:00
Звезды

Диалог национальных культур: от научных исследований до музыки и танцев

Академия ИМСИТ провела масштабный форум для молодежи Кубани, Ставрополья и Северного Кавказа
Анна БОРИСОВА
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Участники молодежного форума, организованного Академией ИМСИТ.Участники молодежного форума, организованного Академией ИМСИТ.
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С 6 по 8 ноября в Анапе плодотворно общались студенты, ученые, педагоги, эксперты, общественные деятели со всего Юга России. В рамках проекта Академии ИМСИТ, который победил в грантовом конкурсе Росмолодежи, ключевыми событиями стали студенческая научно-практическая конференция «Социокультурные особенности регионов России в контуре формирования национальной идеи» и фестиваль «Диалог национальных культур: «И эта песнь усатых предков во мне смеялась и жила».

Основная цель проекта - возрождение, сохранение и актуализация межнациональных и межкультурных особенностей Северо-Кавказского региона и Краснодарского края. Также организаторы ставили задачу патриотического воспитания молодежи, поэтому в мероприятиях прослеживалась тема грядущего 75-летия Великой Победы.

Научные секции и «круглые столы» привели к эффективному обмену опытом, а встречи с творческими коллективами и концертные программы стали площадкой для культурного диалога. Академия ИМСИТ впервые стала организатором такого мероприятия, имеющего огромное значение не только как молодежный форум, но и как общественно-политическое и научное событие, способствующее укреплению дружбы и добрососедских отношений в поликультурном регионе.

Студенческая научно-практическая конференция начала свою работу в день открытия форума. Перед студентами выступали Раиса Агабекян, ректор академии ИМСИТ, доктор экономических наук, профессор (Краснодар), Михаил Шарафан, начальник отдела министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Муса Ибрагимов, доктор исторических наук, профессор ГГНТУ (Чеченская Республика), Фуад Эфендиев, доктор философских наук, профессор, проректор по научной работе СКГИИ (Кабардино-Балкария).

С докладом «Образование как основа системного патриотического воспитания молодежи» выступила руководитель проекта академии ИМСИТ Мария Большакова. С особым вниманием были встречены доклады, посвященные сохранению историко-культурного наследия чеченского народа и народов Северной Осетии - Алания, изучению особенностей кавказских языков, роли и важности патриотического воспитания для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

В академии организации научно-исследовательской деятельности отводят особую роль. Такая работа повышает интерес студентов к дисциплинам, формирует навыки ведения исследований, развивает самостоятельность и активность.

Северо-Кавказский регион и Кубань - это целая планета народов, культур и языков, которые развиваются и взаимодействуют тысячелетиями. Важно не позволить этим связям разорваться, формируя у молодежи толерантное и уважительное отношение друг к другу. Студенческий фестиваль, посвященный диалогу национальных культур, как нельзя лучше соответствовал этой идее.

Парни и девушки играли на старинных инструментах, демонстрировали неповторимые костюмы, знакомили с обычаями и традициями своих народов. Но самое главное - дружески общались. Вкупе с национальным колоритом это создало незабываемую атмосферу фестиваля.

По единодушному мнению организаторов и гостей форум должен стать ежегодным научным мероприятием Академии ИМСИТ и вузов Кубани, Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Это продолжит добрую традицию по укреплению этнокультурных связей и позволит находить новые формы сотрудничества.

НАША СПРАВКА

Академия маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ) - научный и культурный центр, образовательный холдинг, включающий школу, колледж, вуз, автошколу, центр дополнительного образования детей, региональный центр бизнес-образования. Один из ведущих вузов Кубани с 25-летним стажем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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