Пять человек погибли в страшной аварии в Северной Осетии

Страшная авария произошла около 22:04, 22 ноября, на автодороге Моздок-Прохладный в Северной Осетии. Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.

В отечественной легковушке находились пять человек. Все они молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Республике Северная Осетия-Алания, пять пострадавших скончались на месте ДТП.

Среди погибших есть один несовершеннолетний

Среди них один несовершеннолетний житель республики 2002 года рождения – Вячеслав. А также: Глазьев Сергей 2001 г.р, Рябчиков Денис 2001 г. р, Кириченко Владислав 1998 г. р. и Цалиев Виктор 1993 г. р.

Тела погибших доставили в морг города Моздок. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, на месте работают правоохранители.