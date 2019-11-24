Появилось видео крупного ДТП с газопроводом в Нальчике

Причина масштабного пожара в Нальчике Кабардино-Балкарии попала на видео. На кадрах заметно, как водитель автомашины «Нива» не справился с управлением на скользкой дороге, машину круто занесло, и она влетела в газовую трубу. Через считанные секунды вспыхнуло топливо, а водителю пришлось удирать, чтобы остаться в живых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/745758" frameborder="0"></iframe> Взрыв и пожар: Момент ДТП в Нальчике попал на камеры.

Авария случилась около 19:30 на улице Гугова Нальчика, автомобилем была повреждена газовая труба, после чего начался пожар на площади 200 кв. м. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

Но огонь захватил 200 квадратных метров, пятьдесят четыре человека и четырнадцать машин справлялись с пламенем ночью. В итоге пожар после аварии был ликвидирован около полуночи.

Однако газа лишились 5,5 тысяч абонентов. К восстановлению подачи «голубого топлива» специалисты приступили с раннего утра 24 ноября.