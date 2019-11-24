2019-11-24T19:29:11+03:00
Происшествия

Появилось видео крупного ДТП с газопроводом в Нальчике

Топливо взрывается столбом пламени через считанные секунды после удара [видео]
Полина ШАПОШНИКОВА
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Водителю пришлось спасаться бегствомВодителю пришлось спасаться бегством
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Причина масштабного пожара в Нальчике Кабардино-Балкарии попала на видео. На кадрах заметно, как водитель автомашины «Нива» не справился с управлением на скользкой дороге, машину круто занесло, и она влетела в газовую трубу. Через считанные секунды вспыхнуло топливо, а водителю пришлось удирать, чтобы остаться в живых.

Взрыв и пожар: Момент ДТП в Нальчике попал на камеры.

Авария случилась около 19:30 на улице Гугова Нальчика, автомобилем была повреждена газовая труба, после чего начался пожар на площади 200 кв. м. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

Но огонь захватил 200 квадратных метров, пятьдесят четыре человека и четырнадцать машин справлялись с пламенем ночью. В итоге пожар после аварии был ликвидирован около полуночи.

Однако газа лишились 5,5 тысяч абонентов. К восстановлению подачи «голубого топлива» специалисты приступили с раннего утра 24 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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