Появилось видео крупного ДТП с газопроводом в Нальчике
Причина масштабного пожара в Нальчике Кабардино-Балкарии попала на видео. На кадрах заметно, как водитель автомашины «Нива» не справился с управлением на скользкой дороге, машину круто занесло, и она влетела в газовую трубу. Через считанные секунды вспыхнуло топливо, а водителю пришлось удирать, чтобы остаться в живых.
Взрыв и пожар: Момент ДТП в Нальчике попал на камеры.
Авария случилась около 19:30 на улице Гугова Нальчика, автомобилем была повреждена газовая труба, после чего начался пожар на площади 200 кв. м. К счастью, никто не пострадал и не погиб.
Но огонь захватил 200 квадратных метров, пятьдесят четыре человека и четырнадцать машин справлялись с пламенем ночью. В итоге пожар после аварии был ликвидирован около полуночи.
Однако газа лишились 5,5 тысяч абонентов. К восстановлению подачи «голубого топлива» специалисты приступили с раннего утра 24 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU