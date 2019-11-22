С автоматами на «Геликах»: свадьба в Карачаево-Черкесии взбудоражила соцсети

В одном из пабликов Карачаево-Черкесии запись со свадебной пальбой вызвала волну осуждения местных жителей. На ролике видно, как во двор особняка въезжают мужчины на суровых тонированных «Геликах», стоимость которых составляет не меньше 7 млн рублей каждый. Наряженные гости, покинув внедорожники, открывают стрельбу в воздух. Слышится автоматная очередь, а некоторые друзья жениха стреляют из пистолетов. Предварительно, никто не пострадал. "Памятное событие" снимает видеооператор и одна хрупкая девушка-гостья.

Подобный выкуп невесты местные жители назвали «дешевыми понтами». Им такой способ повеселиться не пришелся по душе. Однако, следует признать, что в последнее время стрельба и кавказская свадьба стали родными сестрами. Несколько лет назад даже сотрудника Счетной палаты республики уличили в опасном развлечении. На него было заведено уголовное дело о хулиганстве.

По данному ролику в МВД республики «КП»- Северный Кавказ ответили, что изучат запись и дадут правовую оценку действий героев, если будет обнаружен состав преступления.