2019-11-27T17:02:23+03:00
Происшествия

Не знала, что беременна: женщина родила ребенка в лосины и выбросила на рынке

Она думала, что просто набрала вес
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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Жуткая история на грани невероятного произошла в Ессентуках, где мать изощренным способом попыталась убить младенца.

В сентябре 2019 года 35-летняя женщина зашла в магазин и вдруг поняла, что у нее начались роды, рассказывает «КП»- Северный Кавказ помощник руководителя следственного комитета по городу Ессентуки Нина Вангулова.

Все месяцы о беременности женщина даже не подозревала. Думала, что просто набрала вес. Но процесс схваток и появления ребенка на свет спутать ни с чем не могла, так как у нее уже есть двое старших ребят.

Продавцы вызвали "скорую" , жалующейся на боль женщине. Скоро она родила ребенка в лосины. Затем, не дожидаясь приезда медиков, зашла в общественный туалет, вытащила живую девочку, положила ее в полимерный пакет и оставила за торговыми павильонами городского рынка.

В следкоме Ессентуков рассказали, как женщина выбросила на рынке в пакете новорожденную дочь

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Свой поступок мать объяснила тем, что не смогла бы прокормить ребенка, у нее нет мужа, а она подрабатывает только пекарем на рынке. Почему женщина, которая, со слов знакомых, не замечена в употреблении алкоголя или наркотических веществ, решила именно убить, а не оставить ребенка в больнице? Стресс, говорит она.

К счастью, младенца нашли сотрудники рынка, новорожденной сейчас ничего не угрожает. А с матерью работают следователи. Ей инкриминируют покушение на убийство новорожденного ребенка. Максимальное наказание - 4 года. Правоохранители инициировали вопрос об изъятии у женщины двух старших детей и лишении ее родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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