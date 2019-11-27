Не знала, что беременна: женщина родила ребенка в лосины и выбросила на рынке

Жуткая история на грани невероятного произошла в Ессентуках, где мать изощренным способом попыталась убить младенца.

В сентябре 2019 года 35-летняя женщина зашла в магазин и вдруг поняла, что у нее начались роды, рассказывает «КП»- Северный Кавказ помощник руководителя следственного комитета по городу Ессентуки Нина Вангулова.

Все месяцы о беременности женщина даже не подозревала. Думала, что просто набрала вес. Но процесс схваток и появления ребенка на свет спутать ни с чем не могла, так как у нее уже есть двое старших ребят.

Продавцы вызвали "скорую" , жалующейся на боль женщине. Скоро она родила ребенка в лосины. Затем, не дожидаясь приезда медиков, зашла в общественный туалет, вытащила живую девочку, положила ее в полимерный пакет и оставила за торговыми павильонами городского рынка.

В следкоме Ессентуков рассказали, как женщина выбросила на рынке в пакете новорожденную дочь 00:00 00:00

Свой поступок мать объяснила тем, что не смогла бы прокормить ребенка, у нее нет мужа, а она подрабатывает только пекарем на рынке. Почему женщина, которая, со слов знакомых, не замечена в употреблении алкоголя или наркотических веществ, решила именно убить, а не оставить ребенка в больнице? Стресс, говорит она.

К счастью, младенца нашли сотрудники рынка, новорожденной сейчас ничего не угрожает. А с матерью работают следователи. Ей инкриминируют покушение на убийство новорожденного ребенка. Максимальное наказание - 4 года. Правоохранители инициировали вопрос об изъятии у женщины двух старших детей и лишении ее родительских прав.