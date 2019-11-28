2019-11-28T09:53:16+03:00
Происшествия

Во взорвавшейся пивоварне в Пятигорске погибли двое

Причиной пожара, предварительно, называют нарушение технического процесса на производстве
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МЧС РФ по СКФото: ГУ МЧС РФ по СК
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В Пятигорске Ставропольского края в результате взрыва на частной пивоварне погибли два человека. Происшествие случилось около 6:50 утра 28 ноября. Частично взрывом разрушило хозяйственную постройку пивоварни. Огонь захватил площадь в 20 кв.м. На данный момент пожар уже ликвидирован, идет проливка места возгорания, сообщили в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

В ликвидации возгорания участвовали 30 спасателей и 10 единиц техники.

Как сообщили в городской администрации Пятигорска, компания "Ставропольрегионгаз" разрешение на подключение к сетям не выдавала. И предполагается, что взрыв произошел из-за нарушения технического процесса на производстве, как раз когда там трудились двое работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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