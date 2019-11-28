2019-11-28T10:10:02+03:00
Общество

16 маленьких жителей Беслана отравились в детском саду

В больницу с пищевым отравлением госпитализировали 13 дошколят
Ася АСРЯН
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Врачи оценивают состояние пострадавших, как средней степени тяжестиВрачи оценивают состояние пострадавших, как средней степени тяжестиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне в Беслане отравились 16 маленьких жителей. Все дети – воспитанники местного детского сада. Так, сначала 26 ноября в больницу доставили троих детей, у которых была рвота и повышенная температура.

Позже выяснилось, что пострадавшие – члены одной семьи. Уже на следующий день в эту же больницу госпитализировали ещё шесть дошколят. Все заболевшие дети ходят в один и тот же детсад.

На данный момент известно об отравлении 16 детей. Из них в местной больнице находятся 13 малышей. Врачи оценивают их состояние, как средней степени тяжести. Диагноз детей еще не подтвержден.

Как сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД, по факту массового отравления малышей проводится проверка. Правоохранителям предстоит проверить все продукты питания в дошкольном учреждении Беслана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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