2019-11-28T10:16:39+03:00
Происшествия

Экс-председатель гордумы Железноводска задержан по подозрению в мошенничестве на 60 млн

Он и директор одной коммерческой компании кинули поставщиков из разных регионов страны
Полина ШАПОШНИКОВА
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Офис организации. Фото: Следком РФОфис организации. Фото: Следком РФ
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Следком по СКФО возбудил уголовное дело о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

Задержаны экс-председатель Думы Железноводска Арарат Довмалов и директор ООО «Курортсервис» Гагик Арзуманян.

В 2005-2016 годах компания заключала договоры на поставку продуктов и иных товаров в медорганизации, санаторно-курортные, детские дошкольные учреждения Ставрополья. В 2014-2016 годы директором ООО был Арзуманян, но все значимые решения принимал его экс-директор и учредитель Домвалов, в то время занимавший должность председателя городской думы Железноводска , а затем первого заместителя главы администрации курорта.

Организация была вся в долгах и не имела возможности полностью рассчитаться с партнерами, но Домвалов и Арзуманян в 2015 и 2016 годах продолжали заключать договоры поставок с контрагентами и принимать продукцию.

Поставщики из разных регионов страны были обмануты на сумму больше 60 млн рублей.

В ходе расследования было проведено свыше 25 обысков, изъяты имеющие значение для уголовного дела предметы и документы.

Расследование уголовного дела все еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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