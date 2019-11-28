Шокирующая цена дагестанского счастья: сколько стоит свадьба по-махачкалински?

У любого типичного жителя Дагестана есть мечта – достойно женить или выдать замуж дочь. Местные жители влезают в долги, которые потом выплачивают годами, продают имущество: все лишь бы дорого и богато провести свадьбу. Да так, чтобы все соседки «сдохли от зависти» и на следующий день не говорили, что было хуже, чем у односельчан.

Итак, посчитаем, во сколько обойдётся родителям главное украшение торжества – невеста. Уважающие себя дагестанские девушки доверяют макияж и прическу самым крутым визажистам Махачкалы. Их услуги колеблются от 10 до 50 тысяч рублей.

Средняя цена аренды свадебного платья на один день – 40 тысяч рублей. Для того чтобы почувствовать себя дагестанской принцессой, хватит и полмиллиона. Такие платья заранее заказывают у зарубежных дизайнеров на пару дней. Еще один обязательный аксессуар невесты – корона из сутажа и кристаллов Сваровски – около 45 тысяч рублей.

Фото: СОЦСЕТИ

Прежде чем отправить красавицу – дочь замуж нужно собрать чемодан подарков для ее новой семьи. Так, жениху купят дорогую рубашку или наручные часы от 20 тысяч рублей. Свекровь не обойдется без золотого кольца и дорогого платка на голову. Не стоит забывать и о свёкре, а также о бабушке и дедушке жениха.

Приведя в дом дагестанскую невесту, семья жениха получает в подарок – новую мебель, посуду и технику. Полный комплекс приданого новоиспеченной жены может вылиться ее родителям в миллион рублей.

Прослыть бесприданницей у дагестанцев считается позором, как для девушки, так и для всех ее родителей. Поэтому ради достойных проводов в новую жизнь некоторые продают машину и готовятся к свадьбе годами.

Нелегко приходится и родителя жениха: заплатить калым, подарить комплект драгоценностей (колье, браслет, кольцо). В среднем по республике это обойдется в 200 тысяч рублей. И еще, самый популярный и обязательный подарок – платок невесте.

дагестанская невеста (калым).

Для любящей невестки здесь покупают «николаевские». Они стоят где-то около 70 тысяч рублей. Местные свекрови думают, что эти головные уборы сохранились со времен последнего императора России. На самом деле «николаевским» называют те, что пролежало в сундуке горянки более 30-40-лет. Но если сильно захотеть, то в Дагестане можно найти и настоящий платок времен Николая II. Обойдется этот раритет недешево — минимум сто тысяч рублей.

На этом затраты не заканчиваются. Все самое дорогое семей новобрачных ждет в банкетном зале. Некоторые их них в Дагестане напоминают Петровский, Малый тронный зал Зимнего Дворца Эрмитажа. Так, только дизайн стола махачкалинского жениха с невестой может обойтись в 50 тысяч рублей: живые розы, стразы Сваровски, шелковые скатерти, салфетки из восточной парчи и люстра, глядя на которую, может закружиться голова.

За последние два года в основном бронируют зал на 500 гостей. Отдельное место отводится праздничному лакомству. Пятиметровым тортом с живыми цветами уже никого в республике не удивишь. Приходится изощряться: торт выкатывают на колесах, спускают с воздушного каната.Кстати, в дагестанской столице, где население 575 243 человек, работают около 70 залов торжеств.

Фото: СОЦСЕТИ

Из них есть несколько ресторанов, вмещающие до 900 гостей. Средняя цена на одну персону – 1200 рублей. А сама аренда такого зала в выходные дни обходится в 90 тысяч рублей.

В последнее время жених с невестой просят украшать праздничный десерт карамельными свечами, а наверху вставлять – красное карамельное пламя с подсветкой. Такой торт в среднем обходится от 70 тысяч рублей и выше. Кстати, праздновать свадьбу в ресторане дагестанцы начинают в 12:00.

Фото: СОЦСЕТИ

А если жених с невестой из разных сел, то гости отдыхают в одном зале, а через два часа едут праздновать в ресторан соседнего села. В 19:00 свадебные гуляния в залах торжеств закрываются. Их тут же начинают убирать и готовить к следующему приему. Несмотря на обильное количество ресторанов в республике, их все равно не хватает.

Какая же дагестанская свадьба без музыкантов. В республике есть свои звезды. Так, например популярная пара Archi-m & Самира, чтобы час порадовать гостей своим талантом, возьмут 50 тысяч рублей.

Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы такое грандиозное событие, «не дай бог», не стерлось из памяти, нужны профессиональные видеографы и фотографы. Так, утренние сборы невесты обойдутся ей от 10 до 60 тысяч рублей. Как рассказывают местные фотографы, раньше невесты проводили фотосессии в студии.

Сейчас же популярно позировать в спальне, обставленной новой мебелью в пафосном стиле «времён Людовика XIV». Самая доступная видеосъемка с двумя камерами обойдётся в 30-40 тысяч рублей. Самые крутые видеографы берут от 60 тысяч рублей и выше.

– Близким родственникам, как, например, племянникам не прилично дарить на свадьбу меньше 25 тысяч рублей. А у меня три родные сестры и брат. Их дети по очереди женятся каждый год. Приходится экономить, чтобы не гулять на их свадьбах без подарка, –делится жительница Избербаша Зайнаб Гусейнова.

Считая, сколько денег нужно для типичной дагестанской свадьбы в стиле «не хуже, чем у других», не забудьте добавить еще: шоколадный фонтан, дым в зале, голуби, фейервейк, тамада, оплата бригады поваров и официантов, аренда автомобилей.

Сборы невесты –50 тысяч рублей

Аренда свадебного платья – 70 тысяч рублей

Костюм жениха – 65 тысяч рублей

Кольца новобрачных – 60 тысяч рублей

Подарки для родственников жениха – 300 тысяч рублей

Подарки и калым невесте – 500 тысяч рублей

Банкетный зал и праздничная программа – 900 тысяч рублей

Золотые украшение для невесты – 250 тысяч рублей

Аренда люксовых автомобилей –100 тысяч рублей

Итог: 2 295000

Приблизительно на эту сумму можно купить новую однокомнатную квартиру в центре Махачкалы. При этом, по статистике, жители Дагестана получают самые низкие зарплаты в России. А именно, средняя зарплата республиканца составляет 15 тысяч рублей.