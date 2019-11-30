Охота за министром: растративший 2 млрд рублей чиновник сбежал, не дожидаясь приговора

За поимку экс-министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева назначена награда в 1 миллион рублей. Дело в том, что чиновник сбежал прямо перед заседанием суда, на котором его признали виновным в растрате 2 миллиардов рублей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в силовых структурах.

Магасский райнный суд Ингушетии приговорил бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева к пяти годам колонии. В 2015 году политик растратил 2 миллиарда, полученные в качестве субсидий на реализацию госпрограмм. Деньги пошли на погашение дефицита бюджета республики. Вот только проблема в том, что распоряжаться федеральными средствами, как заблагорассудится — уголовное преступление.

Что интересно, министр прекрасно знал о нарушении и попытался его скрыть. Деньги, поступившие из федерального бюджета в январе, феврале и марте, он вернул обратно в качестве «остатков» за прошлый год. Зачем чиновнику нужны были эти махинации, остаётся только догадываться.

Проблема в том, что на последнее заседание суда экс-министр просто не пришёл. Несмотря на обвинения, Цечоева не арестовали и он спокойно сбежал. Политик объявлен в розыск. В открытой базе данных МВД «Розыск» сообщается, что за помощь в поимке белгеца объявлена награда в миллион рублей.