2019-11-30T11:50:17+03:00
Общество

Охота за министром: растративший 2 млрд рублей чиновник сбежал, не дожидаясь приговора

Суд приговорил бывшего главу минфина Ингушетии к пяти годам колонии
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: пресс-служба министерства финансов ИнгушетииФото: пресс-служба министерства финансов Ингушетии
Изменить размер текста:

За поимку экс-министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева назначена награда в 1 миллион рублей. Дело в том, что чиновник сбежал прямо перед заседанием суда, на котором его признали виновным в растрате 2 миллиардов рублей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в силовых структурах.

Магасский райнный суд Ингушетии приговорил бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева к пяти годам колонии. В 2015 году политик растратил 2 миллиарда, полученные в качестве субсидий на реализацию госпрограмм. Деньги пошли на погашение дефицита бюджета республики. Вот только проблема в том, что распоряжаться федеральными средствами, как заблагорассудится — уголовное преступление.

Что интересно, министр прекрасно знал о нарушении и попытался его скрыть. Деньги, поступившие из федерального бюджета в январе, феврале и марте, он вернул обратно в качестве «остатков» за прошлый год. Зачем чиновнику нужны были эти махинации, остаётся только догадываться.

Проблема в том, что на последнее заседание суда экс-министр просто не пришёл. Несмотря на обвинения, Цечоева не арестовали и он спокойно сбежал. Политик объявлен в розыск. В открытой базе данных МВД «Розыск» сообщается, что за помощь в поимке белгеца объявлена награда в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе дружеские посиделки закончились разбойным ограблением
Давка и километровая очередь: безумие охватило ставропольцев в «Чёрную пятницу»
Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым
«А вы угадаете?»: Кадыров подарил подписчице iPhone за ответ на сложнейшую загадку
Открыта новая дорога из Ставрополя в Михайловск
Опасную красную икру нашли на Ставрополье
Школьница-изобретательница рассказала Путину, как отучить детей грызть ногти
Министр сельского хозяйства РФ побывал в Ставрополе
Мама истерзанной ингушской девочки рассказала, как планирует изменить жизнь Аиши
Думали головная боль — оказался инсульт: 9-летнюю девочку со страшным диагнозом спасли в КБР
Двухметровый мальчик из Кабардино-Балкарии пошутил с Владимиром Путиным
В Ставрополе могут построить трехуровневую дорожную развязку
В Дагестане уволили четырех депутатов
Необъяснимое свечение в небе на Ставрополье сфотографировали очевидцы
Лазерное шоу и бесплатный каток: как и когда откроют главную ёлку Ставрополя
Владимир Путин прилетел в Кабардино-Балкарию
Сливки с антибиотиками производили на буденновском молзаводе
Голодный грабитель вынес продукты из дома бабушки в КБР
Мужчина в Ингушетии напал на свою семью
Двух иностранок, работавших на наркобарона, поймали в Карачаево-Черкесии
Эти деньги в глаза не видел: обвинённый в многомиллионных хищениях министр отказался признать вину
Чиновник из Дагестана выдал случайную бабушку за ветерана ВОВ, чтобы заработать
Тёплую погоду и дожди пообещали синоптики ставропольцам на выходных