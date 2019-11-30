«Вступились за красавицу-официантку»: кавказец на коне расстрелял посетителей кальянной

В Черкесске разъярённый ухажёр расстрелял посетителей и персонал кальянной «Маракеш». Парню понравилась официантка, но за девушку вступился бармен. Об инциденте «КП - Северный Кавказ» рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Ссора произошла в ночь на 30 ноября. Молодой человек приехал в кальянную, чтобы расслабиться и найти себе доступную красавицу. Приглянулась очаровательная официантка. Парень без лишнего стеснения и с напором стал выражать симпатию.

Нападение отвергнутого ухажёра в кальянной "Маракеш".

Оказалось, что не всё так просто: в том же кафе на баре работал молодой человек красавицы. Он ясно дал понять наглому ухажёру, что распущенности адрес своей избранницы не допустит. Видя, что на стороне оппонента численное преимущество, разъярённому ловеласу пришлось «делать ноги». Но он пообещал, что вернётся через час.

Сказано — сделано. Гордый горец приехал к «Маракешу», словно на войну. А точнее на коне и с тарвматом. На видео попала кульминация «разборки». Отвергнутый Дон Жуан подошёл к компании обидчика и стал палить в девушку и её возлюбленного. У друзей бармена, неожиданно, тоже оказался травматический пистолет. В итоге парню пришлось вновь ретироваться.

К счастью, обошлось без жертв. Впрочем, бармен и его избранница получили несколько крайне выстрелов, им потребовалась помощь медиков. В деле разбирается полиция.