«Из принципа не буду мыть туалет»: о чем писал маме внезапно скончавшийся призывник из Ставрополя

В белгородской воинской части №20925 следственный отдел СКР по Воронежскому гарнизону проверяет факт гибели 19-летнего срочника из Ставрополя Владимира Кялова.

В Невинномысске 26 ноября родители посадили сына на поезд до Воронежа, которым на службу ехали еще 50 призывников. В дороге парень рассказывал по телефону, как все «круто».

- Много смеялся, - вспоминает мать Светлана.

Но 28 ноября, когда молодежь привезли в белгородский учебный центр воздушно-космических сил, друзья и родные получили тревожные смс. Владимир пожаловался, что на него «накатывают», он «не знает, что делать», но «из принципа не будет мыть туалет». Потом связь оборвалась. А поздним вечером 29 ноября семье Кяловых позвонил начальник части и сказал о внезапной смерти юного военнослужащего.

Друзья не могут поверить в случившеесяФото: СОЦСЕТИ

В заключении, со слов матери, медики написали об «острой сердечной недостаточности». Родные экспертизе не верят. Здоровье сына перед призывом тщательно проверяли врачи, говорят мать с отцом. А по замечанию товарищей, Владимир увлекался боксом, играл в футбол и вообще старался быть спортивным, крепким парнем.

Близкие поэтому объясняют гибель юноши в армии конфликтом на почве неуставных отношений со старшими сослуживцами.

- Его могли заставить подтягиваться до изнеможения, - предполагает Вячеслав Кялов, отец Владимира.- Сын не занимался на турнике.

- Мы проводим проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отмечают следователи.