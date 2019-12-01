2019-12-01T17:30:30+03:00
Дом. Семья

«Расстреляли из ружья и бросили в кусты»: алабая, ставшего мишенью для живодера, забрали в семью с детьми

Собаку с того света вернули волонтеры [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

На Северном Кавказе для алабая по кличке «Балу», которого полуживого забрали с улицы прохожие, нашли семью. В конце октября псу не повезло стать мишенью для живодера. Во Владикавказе неизвестный дробью из ружья расстрелял беспризорника средь бела дня. Шум выстрелов тогда перепугал соседей. Люди выскочили на улицу и нашли умирающую собаку в кустах.

Агрессивности громила не проявлял, пара добровольцев поэтому спокойно затянули беднягу в машину и повезли ветеринарам. Рентген показал в теле множество поражающих элементов.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Животное на осмотре выло так, что у волонтеров сердце кровью обливалось.

Алабая расстреляли из ружья.

Больше месяца собаку выхаживали на деньги неравнодушных. Глаз пришлось удалить. Все очень переживали, что калеку таких размеров никто не приютит.

Но вот на днях Балу забрали в семью с детьми. Счастливый вид животного в новом доме восхитил всех, кто следил за его судьбой.

Алабая, расстрелянного из ружья живодером, забрала семья с детьми.

- Помните, как его расстреляли из ружья и бросили умирать? Посмотрите теперь на этого большого ребенка! Мы очень благодарны прекрасной семье! До слез рады, что есть такие добрые и неравнодушные люди! - говорят волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сенбернар: что нужно знать о породе
Добродушные великаны породы сенбернар на протяжении веков доказали свою преданность человеку, спасая людей из-под снежных лавин, и, став домашними любимцами, не утратили своей готовности защищать и оберегать свою двуногую семью
Всемирный день защиты животных 2020: история и традиции праздника
Человек, как единственный разумный обитатель планеты, несет ответственность перед другими живыми существами, и Всемирный день защиты животных напоминает об этом. В 2020 году праздник отмечают в России и других странах
«Он даже не плыл, а бежал ко мне по дну водоема!» Николай Дроздов рассказал, как однажды в Танзании его едва не проглотил бегемот
Телеведущий, известный по передаче «В мире животных» прочел в Калининграде лекцию об устройстве Вселенной, а в свободное время пообщался с «Комсомолкой»
Новости 24