«Расстреляли из ружья и бросили в кусты»: алабая, ставшего мишенью для живодера, забрали в семью с детьми

На Северном Кавказе для алабая по кличке «Балу», которого полуживого забрали с улицы прохожие, нашли семью. В конце октября псу не повезло стать мишенью для живодера. Во Владикавказе неизвестный дробью из ружья расстрелял беспризорника средь бела дня. Шум выстрелов тогда перепугал соседей. Люди выскочили на улицу и нашли умирающую собаку в кустах.

Агрессивности громила не проявлял, пара добровольцев поэтому спокойно затянули беднягу в машину и повезли ветеринарам. Рентген показал в теле множество поражающих элементов.

Фото: соцсети

Животное на осмотре выло так, что у волонтеров сердце кровью обливалось.

Алабая расстреляли из ружья.

Больше месяца собаку выхаживали на деньги неравнодушных. Глаз пришлось удалить. Все очень переживали, что калеку таких размеров никто не приютит.

Но вот на днях Балу забрали в семью с детьми. Счастливый вид животного в новом доме восхитил всех, кто следил за его судьбой.

Алабая, расстрелянного из ружья живодером, забрала семья с детьми.

- Помните, как его расстреляли из ружья и бросили умирать? Посмотрите теперь на этого большого ребенка! Мы очень благодарны прекрасной семье! До слез рады, что есть такие добрые и неравнодушные люди! - говорят волонтеры.