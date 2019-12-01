Тренеры, борцы и судьи – все смешалось: массовая драка кавказцев произошла на турнире в Ингушетии

- Все дрались, и я дрался, - вот так просто один из кавказцев объяснил свое участие в зрелищной заварушке во Дворце спорта Назрани.

Речь про нашумевшую массовую потасовку во время турнира в Ингушетии. На татами толкались и колотили друг друга чуть ли не все, кто пришел. Судьи, борцы, болельщики – все смешалось. Очевидцы, кто воздержались бросаться в толпу, снимали мордобой на телефон. Думали сперва, что «тренеры начали первыми, а там пошло-поехало».

Но оказалось, во время схватки между спортсменами из Ингушетии и Чеченской Республики произошли какие-то недопонимания, и один борец толкнул другого. Вот на защиту земляков и стеклась вся трибуна.

Кто кого бил, в этом месиве не разобрать:

Борцы, судьи - все смешалось: массовая драка в Ингушетии.

Конфликт уже прокомментировали в Минспорта Ингушетии. Сказали, что охрана Дворца спорта хорошо сработала, все поэтому закончилось быстро, и травм никто не получил.

- Большая просьба к пользователям социальных сетей. Не пишите компрометирующие комментарии. Не раздувайте из обычной спортивной потасовки межэтнический конфликт, - сказали в ведомстве.