Пляски, крики, врачи в шоке: языческий ритуал в дагестанской больнице сняли на видео

По соцсетям разлетелся видеоролик, который ввел в ступор всех пользователей из Дагестана. Согласно авторскому описанию, в противотуберкулезном диспансере в Буйнакске выходцы из Африки кричали какие-то пугающие заговоры, стоя над темнокожим пациентом. К таким мерам громкие гости прибегли потому, что их землячку якобы недостаточно хорошо лечат.

Казалось бы, проза. Но кадры ролика выглядят куда страшней. На них пять темнокожих женщин, одетых буднично, выкрикивают что-то страшное в потолок, а около них лежит недвижимая фигура с капельницей. Одна из африканок орет вверх громче всех, остальные же подхватывают и ритуально разводят руками. Только одна девушка, завидев камеру, прекратила ритуал и смущенно зашагала по обшарпанной палате. Именно она попросила оператора не снимать, а потом говорила с медработником.

Языческий обряд африканцев в дагестанской больнице. Видео: соцсети.

Пользователи сети из Дагестана активно обсуждали видео. Некоторые в комментариях посмеялись и ушли, но многих испугал пост: кого-то - сама картинка, кого-то - осознание, что это происходит в Дагестане. Чтобы прояснить абсурдную ситуацию, корреспондент "КП-Северный Кавказ" обратился к представителю Минздрава республики.

Как уверяют в ведомстве, пациент на видео - студент из Кот-д'Ивуара Конон, приехавший на учебу в Дагестан. На кадрах его соотечественники пытаются традиционными методами вылечить друга.

- Студент из Кот-д'Ивуара поступил в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Консилиум ведущих фтизиатров, инфекционистов и неврологов и назначенная ими медикаментозная терапия дали положительный эффект, и он был переведен в отделение внелегочного туберкулеза, - заявил корреспонденту "КП - Северный Кавказ" пресс-секретарь Министерства здравоохранения Дагестана. Как отметили в ведомстве, у пациента был не легочный туберкулез, что позволяет здоровым быть в одном помещении с больным.

Невеста больного Конора. Видео: Минздрав Дагестана.

Как только африканки начали языческий ритуал, медработники вмешались в ситуацию. Но, поняв, что те не говорят по-русски, попытались на языке жестов объяснить, что нарушают порядок. Когда старания провалилась, персонал диспансера решил дать гражданам Кот-д'Ивуара окончить обряд.

- Необычное поведение их, которое, кстати, длилось совсем непродолжительное время, как оказалось привлекло внимание другого пациента отделения, который и явился автором видео, - поясняют в Минздраве. - Действия иностранных граждан не несли никакой опасности окружающим.

Кроме этого, в ведомстве заявили, что в диспансере идет ремонт.

- Отделения из-за отсутствия финансирования не ремонтировались годами. Но сейчас выделили деньги из республиканского бюджета. Новые палаты формируются двух-трёхместными, с санузлом в каждой. Кроме того, диспансер дооснащается современным оборудованием, - заявил представитель Минздрава Дагестана.