2019-12-03T14:21:53+03:00
Общество

«Расстрелял от отчаяния»: неизвестный ранил трёх дорожных рабочих в Ингушетии

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника
Ася АСРЯН
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По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное делоПо факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное делоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стрельба по дорожным рабочим, трое раненых и уголовное дело — преступление потрясло маленькое село Насыр-корт в Ингушетии. Здесь строят новый участок дороги, который может лишить местных жителей средств к существованию. Один из них не выдержал, и пошёл защищать свои интересы с оружием в руках.

По словам местных, вдоль этой спорной дороги находятся павильоны, техстанции. Люди таким образом зарабатывают на жизнь. А нынешнее строительство перекрыло туда въезды. И теперь люди рискуют остаться без средств к существованию. И компенсаций ждать не приходится.

Это и стало причиной ЧП: в субботу, 30 ноября, недовольный строительством местный житель сначала поругался с работниками фирмы по укладке асфальта. Ссора произошла среди бела дня, на оживленной улице, где стояли женщины, дети и пенсионеры, проживающие вдоль трассы. Когда аргументы у разъяренного скандалиста закончились, в дело пошёл травматический пистолет. Мужчина несколько раз выстрелил в троих рабочих и скрылся. Пострадавшим было от 30 до 38 лет.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии, раненые находятся в больнице. Сейчас правоохранители ищут злоумышленника, открывшего огонь по дорожным рабочим.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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