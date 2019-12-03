«У вас киоски не так покрашены!»: Как мэрия Ставрополя развязала войну против точек продажи прессы

Чиновники мэрии Ставрополя требуют снести газетные киоски, которые находятся в центре города: на улицах Пушкина, Ленина, Мира. Комитет муниципального заказа и торговли администрации направил в суд 11 исковых заявлений к государственной компании «Союзпечать».

– Хотят, чтобы мы снесли 14 газетных киосков белого цвета, – говорит Андрей Пилипенко, заместитель директора «Союзпечати» Ставрополя. –А их в городе всего осталось около 35 штук. Причина – их внешний вид не соответствует типовым эскизным проектам, утверждённым комитетом муниципального заказа и торговли.

По словам Пилипенко, несколько газетных киосков были заменены, однако поменять все 35 продавцы газет не в состоянии, ведь стоимость одной такой замены - около 400 тысяч рублей, а значит, нужно вложить порядка 14 миллионов.

– Откуда у нас такие деньги с учетом падающего рынка? –сетует Пилипенко. –Нам проще закрыться. Сложно идти «против ветра». Мы вовремя платим за аренду, выполняем все условия, но... Киоск должен быть золотого цвета и немного другого размера. У нас же в городе плитка золотая. Поэтому и лавочки, и урны, и газетные киоски должны теперь соответствовать этой цветовой гамме.

По нормативам, утверждённым председателем правительства России, на 5 тысяч горожан должен приходиться один ларек. Ставрополь входит в десятку регионов с самой низкой доступностью печатной прессы. Три года назад на 9,2 тысячи человек приходился один павильон. Сейчас ситуация ещё хуже.

– Когда мы закрываем очередную точку, мне в первый же день звонят человек 15 звонят. В основном люди пожилого возраста. Я им объясняю, где по близости можно купить газету. Но эта «близость» для пенсионеров оказывается труднодоступной. Мы бились за сохранение прежних ларьков, но уже 6 судов проиграли. Подали апелляцию, но, скорее всего, снова проиграем. Все зависит от главы города: скажет приставам «снести павильоны» – снесут. Скажет «нет» – будем работать.

В администрации Ставрополя катастрофы в исчезновении ларьков не видят. В ответе на запрос «КП» руководитель комитета муниципального заказа и торговли администрации Игорь Кащаев сообщил, что в городе есть 53 нестационарных торговых объекта по продаже печатной продукции.

– Это соответствует показателю обеспеченности населения города площадью НТО по продаже периодической и иной печатной продукции и составляет 1,27 торгового объекта на 10 тысяч человек,– приводит Кащаев цифры.

По его словам, многие владельцы НТО не смогли вести бизнес из-за низкого спроса на печатную продукцию. Однако индивидуальный предприниматель Сергей Строков, занимающийся распространением периодики, не согласен с этим.

– Как люди читали на бумаге, так и будут читать. Я считаю, что интерес не пропал, просто его медленно убивают. Местные власти хотят, чтобы в городе было красиво, но эти новые киоски так дорого стоят, что хозяева не смогут в ближайшие несколько лет окупить их. И так приходится торговать в газетных павильонах канцеляркой, сувенирами и прочей продукцией, чтобы выручка была. Сейчас газета – это элитное удовольствие. Все что сейчас происходит с «Союзпечатью» – это общая беда. Если их уберут, то и тиражи газет упадут, а значит, и цена на печатную продукцию резко поднимется. А это уже «последнее убийство», которое может произойти с печатью.

ДОСЛОВНО

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ реализуемых регионами мер по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, а также обеспечить совершенствование указанных мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».

(Президент России Владимир Путин в своем поручении правительству РФ от 20 февраля 2019 года)

НА ЗАМЕТКУ

Согласно приказу Минкомсвязи №197 от 31.07.2013 года, в городах должны быть не менее 1 киоска прессы на 1500 жителей. Соответственно в городе Ставрополе по приблизительным подсчетам должно быть не менее 260 киосков, торгующих периодикой, то есть в 5 раз больше, чем сейчас.