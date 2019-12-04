Валиева против Лью: кто выиграет финал юниорского Гран-при по фигурному катанию 2019

В финале юниорского Гран-при по фигурному катанию 2019/20 в женском одиночном катании выступит кореянка Хэ Ин Ли и сразу четыре россиянки - Ксения Синицына, Дарья Усачева, Виктория Васильева, но основное внимание приковано, конечно, к Камиле Валиевой и ее противостоянию с американкой Алисой Лью.

14-летняя Лью могла бы громко заявить о себе еще год назад, но не прошла по возрасту - не хватило пяти недель. Так что этап Гран-при в Лейк-Плэсиде стал для нее первым международным юниорским соревнованием в карьере.

Дебют получился более чем успешным. Алиса выиграла домашний этап, заработав 208,10 балла. А еще она сделала то, чего до нее в женском одиночном катании не делал никто - выполнила в одной программе четверной лутц и тройной аксель, элементы категории ультра-си, то есть наиболее сложные. Затем последовала победа на пятом этапе в Польше (203,10 балла), хотя после короткой программы американка шла только четвертой. В произвольной программе она эффектно наверстала упущенное: три каскада (в том числе с тройным акселем, самым сложным в фигурном катании), четверной лутц - всего 11 прыжков и отрыв в 10 баллов от ближайшей соперницы.

Алиса Лью (США). Короткая программа. Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде 2019.Выступление 14-летней Алисы Лью на домашнем этапе юниорского Гран-при 28 - 31 августа

Алиса Лью (США). Произвольная программа. Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде 2019.Выступление 14-летней Алисы Лью на домашнем этапе юниорского Гран-при 28 - 31 августа

- Когда знаешь, что есть другая девочка, прыгающая и тройные аксели, и четверной луц, понимаешь, что с одним четвертным катать слабоватенько, нужно усложняться. Поэтому и решили попробовать в программе два четверных прыжка, - поделилась Валиева после этапа Гран-при в Челябинске, который ей не помешало выиграть падение со второго четверного тулупа. Первый в каскаде с двойным она выполнила безупречно.

Если на первом этапе Гран-при во Франции россиянка победила с суммой в 200,71 балла, то на домашнем этапе она установила рекорд. Камила показала второй результат в истории юниорского катания - 221,95 балла. Больше набирала только Александра Трусова на чемпионате мира 2019 года - 222,89 балла.

- Хочется оказаться с Лью в одной разминке и понять, чего я больше испытываю - волнения или интереса этой борьбе. Хочется все-таки узнать, кто сильнее - она или я, - размышляет Камила.

Камила Валиева (Россия). Короткая программа. Гран-при среди юниоров в Челябинске 2019.Выступление 13-летней Камилы Валиевой на домашнем этапе юниорского Гран-при 12 - 14 сентября

Камила Валиева (Россия). Произвольная программа. Гран-при среди юниоров в Челябинске 2019.Выступление 13-летней Камилы Валиевой на домашнем этапе юниорского Гран-при 12 - 14 сентября

Эксперты считают, что все-таки Валиева. Да, у ее соперницы более дорогие прыжки, суммарно - на 8 баллов. Но никто не застрахован от падений и Лью не исключение - в США она сорвала, например, четверной лутц. Грешит американка и недокрутами, помарками при приземлении, компоненты у нее слабее. Валиева же стабильно получает максимальные надбавки за элементы.

Любопытно, что известный спортивный аналитик из США Джеки Вонг «непатриотично» предпочтение также отдал россиянке.

- Из всех шести финалисток Валиева - наиболее сбалансированная фигуристка, владеющая четверным тулупом. Она была неудержима на этапах юниорской серии и в Турине будет фаворитом, - считает Вонг. Бронзу по его мнению возьмет Ксения Синицына. На этапе в Челябинске она стала второй, уступив Валиевой 18 баллов, а в Италии заработала 215,58 балла и выиграла с отрывом почти в 40 баллов от второго места.

Итоговая таблица перед финалом юниорского Гран-при по фигурному катанию у девушек выглядит следующим образом (если у фигуристки больше баллов, но меньше очков, значит, на своих этапах она занимала более низкие места):

1. Камила Валиева - 422.66 балла (30 очков)

2. Алиса Лью - 411.20 балла (30 очков)

3. Хэ Ин Ли - 401.03 балла (30 очков)

4. Ксения Синицына - 419.83 балла (28 очков)

5. Дарья Усачева - 391.59 балла (26 очков)

6. Виктория Васильева - 395.26 балла (24 очка).

КСТАТИ

Полное расписание трансляций финала Гран-При по фигурному катанию 2019 среди взрослых участников и юниоров смотрите по ссылке.

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