2019-12-04T14:26:34+03:00
Общество

Школьник вырвал девочку из рук маньяка, который хотел убить её "по приказу голосов"

Ставропольские следователи наградили парня [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тимур на конной прогулке, организованной СКР по СтавропольюТимур на конной прогулке, организованной СКР по СтавропольюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На Ставрополье 16-летний Тимур Каблахов спас девочку, которую чуть не удушил маньяк. У нападавшего нашли серьезные психические отклонения, передает Следственный комитет по краю. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" пообщался с мальчиком о его подвиге.

В тот день Тимур возвращался домой через дикую тропинку. В тишине парень услышал, как падают камни, остановился - и через пару секунд заметил стоны. Скинув портфель, школьник спрыгнул на звуки вниз по резкому склону.

На месте от рук маньяка задыхалась девочка, знакомая Тимура. А душил ее мальчик, тоже знакомый Тимура. Он повалил жертву на землю и, обездвижев ее из-за спины, стал бить ногами. Но когда Тимур оказался в трех метрах от маньяка, нападавший убежал.

- За ним я не стал гнаться, - сказал Тимур. - Я поднял девушку. Как сейчас помню, какой грязной она была. Ссадин или синяков не помню, был в состоянии аффекта. Я попытался ее отряхнуть, успокоить и отвел домой.

Тимур с семьей. Фото: СКР по Ставропольскому краю

Тимур с семьей. Фото: СКР по Ставропольскому краю

Тимуру запомнилось лицо нападавшего, отдававшее нездоровым безумием. Как он вспоминал потом, тот парень учился в спецшколе в Кисловодске, а одно время в параллельном классе с ним. В 2018 году экспертиза установила, что у нападавшего есть психические проблемы маниакального характера и во время покушения он был в припадке: "Им руководил голос в голове".

- Незадолго до этого там проходила и моя сестра. Она меньше его, слабее. И от мысли, что на месте девочки могла быть она, мне стало тяжело, - признался Тимур.

Нападавший сдался полиции с повинной, дело дошло до суда. А за свой подвиг Тимур получил медаль Следственного комитета "За содействие" и награду "Горячее сердце". На одной из встреч юноша признался, что хотел бы работать в СКР, и ведомство теперь его не забывает.

Руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов с Тимуром Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов с ТимуромФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тимур Каблахов с представителем СКР по Ставропольскому краю Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тимур Каблахов с представителем СКР по Ставропольскому краюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Представители Следственного комитета узнали, что Тимур занимается конным спортом, и повели его кататься на лошадях в Ставрополе. Парню достался белый жеребец, как принцу из женских мечт.

После этой прогулки Тимур сказал, что уже подыскал себе вуз, в котором будет учиться. И связан он со Следственным комитетом.

Кормление лошадей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кормление лошадейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Как принц из женских мечт" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Как принц из женских мечт"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Проханов об обращении Дмитрия Певцова в образе Сталина - к Владимиру Познеру: Познер так и не стал нормальным гражданином России. У него не хватает совести
Великий писатель-буревестник - вслед за известным актёром - также с иронией и сарказмом прокомментировал скандальные заявления телеведущего
«БАТ Россия» предлагает законом ограничить предельную концентрацию никотина в бестабачных никотиновых изделиях
К защите молодёжи от воздействия никотина подключились производители табака: компания «Бритиш Американ Тобакко Россия» предлагает запретить продавать бестабачные никотиновые изделия несовершеннолетним и ввести регулирование для данного сегмента продукции
Новости 24
В Ессентуках заработают 16 ёлочных базаров
"Моргнула - заработала": пенсионерка рассказала, как просто стать миллионершей
Ставропольские ученые нашли средство борьбы с раком
Крупный пожар полностью уничтожил мечеть Дагестана
«Ты хотел быть известным, теперь о тебе говорят все»: в Ставрополе хоронят 19-летнего срочника, скончавшегося в воинской части Белгорода
Трудоустройство экс-сотрудника минсельхоза влетело в копеечку «Ставрополь — Авто»
Совпадение или мистика: на Ставрополье бесследно пропала замужняя женщина
С тюленей сняли кожу: в Каспийском море браконьеры зверски расправились с умнейшими млекопитающими
Как Ессентуки украсят к Новому году
К выходным на Ставрополье потеплеет
Майора полиции на Ставрополье уличили в пытках арестованных
Семь депутатов лишились постов в Дагестане
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
За необычные 500 рублей житель Ставрополя хочет выручить 4 млн
«Соболезную»: ставрополец вонзил нож в горло овдовевшему другу
В Ессентуках проверят продавцов пиротехники
«Нашли на чердаке»: поиски пропавших детей-инвалидов завершены
В КБР водитель протащил полицейского на автомобиле
На Украине задержали застройщика Дагестана
"Протащил животом по полу": дагестанец избил беременную жену на свадьбе друга
СКР возбудил уголовное дело по факту смерти 3-летней девочки от рук няни
Семь заключенных в Дагестане надрались на еще одну уголовную статью
Потерял маму: медвежонок заблудился в бесконечном тоннеле
Закон о жевательном табаке планируют на Ставрополье
В Ессентуках открыли один из лучших в России современных детских комплексов
Вячеслав Битаров призвал членов Общественной палаты быть ближе к народу
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
Бандиты на Ставрополье держали в страхе местный бизнес
Экс-жена Глушакова рассказала, насколько он обеднел в "Ахмате"