Школьник вырвал девочку из рук маньяка, который хотел убить её "по приказу голосов"

На Ставрополье 16-летний Тимур Каблахов спас девочку, которую чуть не удушил маньяк. У нападавшего нашли серьезные психические отклонения, передает Следственный комитет по краю. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" пообщался с мальчиком о его подвиге.

В тот день Тимур возвращался домой через дикую тропинку. В тишине парень услышал, как падают камни, остановился - и через пару секунд заметил стоны. Скинув портфель, школьник спрыгнул на звуки вниз по резкому склону.

На месте от рук маньяка задыхалась девочка, знакомая Тимура. А душил ее мальчик, тоже знакомый Тимура. Он повалил жертву на землю и, обездвижев ее из-за спины, стал бить ногами. Но когда Тимур оказался в трех метрах от маньяка, нападавший убежал.

- За ним я не стал гнаться, - сказал Тимур. - Я поднял девушку. Как сейчас помню, какой грязной она была. Ссадин или синяков не помню, был в состоянии аффекта. Я попытался ее отряхнуть, успокоить и отвел домой.

Тимур с семьей. Фото: СКР по Ставропольскому краю

Тимуру запомнилось лицо нападавшего, отдававшее нездоровым безумием. Как он вспоминал потом, тот парень учился в спецшколе в Кисловодске, а одно время в параллельном классе с ним. В 2018 году экспертиза установила, что у нападавшего есть психические проблемы маниакального характера и во время покушения он был в припадке: "Им руководил голос в голове".

- Незадолго до этого там проходила и моя сестра. Она меньше его, слабее. И от мысли, что на месте девочки могла быть она, мне стало тяжело, - признался Тимур.

Нападавший сдался полиции с повинной, дело дошло до суда. А за свой подвиг Тимур получил медаль Следственного комитета "За содействие" и награду "Горячее сердце". На одной из встреч юноша признался, что хотел бы работать в СКР, и ведомство теперь его не забывает.

Руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов с ТимуромФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тимур Каблахов с представителем СКР по Ставропольскому краюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Представители Следственного комитета узнали, что Тимур занимается конным спортом, и повели его кататься на лошадях в Ставрополе. Парню достался белый жеребец, как принцу из женских мечт.

После этой прогулки Тимур сказал, что уже подыскал себе вуз, в котором будет учиться. И связан он со Следственным комитетом.

Кормление лошадейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН