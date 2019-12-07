Кирилл Терешин хочет сделать новые "руки-базуки" после удаления вазелина

Популярный блогер Кирилл Терешин вернет себе "руки-базуки" после удаления вазелина. Размер новых бицепсов в обхвате будет составлять 60 сантиметров, рассказал фрик своим подписчикам. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" попросил прокомментировать Терешина свое намерение сделать новые руки.

- Будут ли "руки-нитки"? И есть ли возможность вернуть объем 60 сантиметров? Да, возможно. И безопасным путем, - заявил Терешин. - Дайте только выкачать этот яд.

Обращение Терешина по поводу возвращения "рук-базук". Видео: Кирилл Терешин.

Слова "Вазелинового качка" звучали неоднозначно: он словно хотел повторить свою операцию по увеличению бицепсов. Корреспондент "Комсомолки" обратился за комментарием к представителю Аланы Мамевой, которая работала со СМИ после первой операции блогера. Через нее Терешин попытался растолковать суть ролика. Вот что вышло:

- В видео я сказал: "Возможно ли после удаления сделать руки, [размер которых равнялся бы] 60 сантиметров, но безопасным путем". Я говорю: "Да, возможно, подождите немного". Я так это сказал... чисто чтобы... Пусть думают, как хотят. На самом же деле, я в руки больше ничего вводить не буду.

Удаленный трицепс Кирилла ТерешинаФото: Варвара АНТОНОВА

- Как тогда Терешин хочет сделать руки объемом в 60 сантиметров? - спросил корреспондент "КП - Северный Кавказ".

- После операции я буду заниматься в зале и наращивать их там. И это возможно.

Тогда мы задали вопрос: "Есть ли хотя бы какой-то шанс на то, чтобы Кирилл сделает себе "руки-базуки" с безопасным веществом, о котором он говорит в ролике?" На него представители фрика не дали ответ. Но через день "Вазелиновый качок", показывая удаленный трицепс, снова заговорил о "безопасном пути".

- Осталось всего полтора года, чтобы из меня высосали весь этот яд. И после операции я снова сделаю себе "руки 60 сантиметров"безопасным путем и очень быстрым способом, - заявил Терешин (полное видео есть в распоряжении редакции "КП - Северный Кавказ").

Терешин показывает удаленный трицепс. Видео: Кирилл Терешин.

По всей видимости, у "Вазелинового качка" в планах вернуть "руки-базуки" с помощью веществ. Иного быстрого способа накачать бицепсы до 60 сантиметров просто нет.