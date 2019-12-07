2019-12-07T19:07:32+03:00
Здоровье

Ребенок, не привитый от кори по воле родителей, заразил шесть человек на Ставрополье

В Невинномысске объявили дополнительную вакцинацию
Варвара АНТОНОВА
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Противоэпидемические мероприятие проводятся совместно с Минздравом Ставропольского края и мэрией НевинномысскаПротивоэпидемические мероприятие проводятся совместно с Минздравом Ставропольского края и мэрией НевинномысскаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Семилетний ребенок, родители которого отказались его прививать от кори, заразил болезнью шесть человек на Ставрополье. В Невинномысске, где все это произошло, организовали дополнительную вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба ставропольского управления Роспотребнадзора.

- Произошло распространение инфекции с формированием очага с множественными случаями заболеваний, лабораторно диагноз корь подтвержден у шести человек, - сказано в сообщении надзорного органа.

Как передают в управлении, широкое распространение болезни зафиксировали в Невинномысске в середине ноября этого года. Противоэпидемические мероприятие проводятся совместно с Минздравом Ставропольского края и мэрией Невинномысска. Все предпринятые меры направлены на снижение рисков заражения корью.

Однако, по данным краевого Роспотребнадзора, общая ситуация по кори в первые десять месяцев этого года в Ставропольском крае была нормальной. За это время врачи зафиксировали 12 случаев заражения без последующего массового распространения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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