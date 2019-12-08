Ставропольский губернатор сделал 31 декабря выходным на основе голосования в Instagram Stories

31 декабря в Ставропольском крае губернатор Владимир Владимиров объявил выходным днем. Несколько дней назад было запущено народное голосование на странице главы региона в Инстаграм.Владимир Владимиров спрашивал об отношении земляков к идее перенести 28 декабря, субботу, на 31 декабря, рабочий вторник.

То есть шестидневная рабочая неделя станет жертвой ради праздника. И большинство ставропольцев согласились ее заплатить. 93% проголосовавших совсем не против поработать подольше, чтобы затем спокойно провести 31 число с близкими и без спешки сделать «Оливье» и другие традиционные новогодние угощения на стол.

vladimirvladimirov5807 Уважаемые земляки! Спасибо, что приняли участие в голосовании нужен ли выходной 31-го декабря и перенос рабочего дня на субботу 28-го. Своё мнение выразили тысячи людей. И вот красноречивые итоги. По-моему, очевидно, что подавляющее большинство за . Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным. Поддерживаете такое решение? #ставропольскийкрай #владимирвладимиров

Такой же подарок сделали своим землякам власти Крыма, Томской и Кировской областей.

Зато мэр Москвы Сергей Собянин, напротив, заявил, что такое решение считает невозможным по причине большой загруженности горожан именно в предпраздничные дни.