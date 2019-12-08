Ставропольский губернатор сделал 31 декабря выходным на основе голосования в Instagram Stories
31 декабря в Ставропольском крае губернатор Владимир Владимиров объявил выходным днем. Несколько дней назад было запущено народное голосование на странице главы региона в Инстаграм.Владимир Владимиров спрашивал об отношении земляков к идее перенести 28 декабря, субботу, на 31 декабря, рабочий вторник.
То есть шестидневная рабочая неделя станет жертвой ради праздника. И большинство ставропольцев согласились ее заплатить. 93% проголосовавших совсем не против поработать подольше, чтобы затем спокойно провести 31 число с близкими и без спешки сделать «Оливье» и другие традиционные новогодние угощения на стол.
Такой же подарок сделали своим землякам власти Крыма, Томской и Кировской областей.
Зато мэр Москвы Сергей Собянин, напротив, заявил, что такое решение считает невозможным по причине большой загруженности горожан именно в предпраздничные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU